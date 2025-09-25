La importancia de Junior Sornoza en el éxito internacional de Independiente del Valle

Junior Sornoza celebra uno de los goles que lo mantiene como máximo goleador histórico de Independiente del Valle.

La figura de Junior Sornoza en Independiente del Valle es un referente importante en el equipo por todo lo que conseguido con la plantilla a nivel nacional e internacional. Y es que el jugador ecuatoriano ha llegado a conseguir la mayor parte de sus títulos con el club, al estar presente en 5 de las 6 conquistas conseguidas por el cuadro de Sangolquí entre ellos:

LigaPro 2021

Copa Ecuador 2023

Supercopa Ecuador 2023

Copa Sudamericana 2022

Recopa Sudamericana 2022

El miércoles 24 de septiembre, Sornoza volvió a clasificar a instancias finales de un torneo internacional, luego de igualar una serie que tenía en contra después de perder por 0-2 contra Once Caldas en Quito. Y es que el equipo consiguió llevar la definición a penales y posteriormente clasificar a semifinales, rompiendo la mala racha ante equipos colombianos en torneos internacionales e incrementando las ilusiones de los Rayados.

Con el significativo resultado, los del Valle esperan convertirse en los máximos ganadores de la Copa Sudamericana, dado que ya tienen 2 de ellas en sus vitrinas y van por una posible tercera.

De acuerdo con las estadísticas, Independiente tiene una efectividad de 100% en semifinales, pasando en 2 de 2 y ganando 'La mitad de la gloria' en 2019 y 2022.

La histórica clasificación de Independiente del Valle en Colombia

En un partido totalmente distinto al de la ida, Independiente del Valle salió el miércoles 24 de septiembre a buscar la igualdad en el global, dejando espacios atrás, los cuales permitirían que Once Caldas se acerque al arco defendido por Guido Villar, quien con atajadas y un par de errores de los contrarios, evitó que los colombianos se pongan adelante en la serie.

Los Rayados aprovecharon su primera ocasión de gol y, tras un centro del histórico Junior Sornoza, gritaron el primer tanto gracias a Michael Hoyos, quien remató de cabeza y puso las cosas 1-2 en el global, poniendo a soñar al equipo de Javier Rabanal con la hazaña.

Más adelante los del Valle se llenaron de valor y tomaron 'la batuta' del partido. Se habían zafado del acecho de los colombianos y lograron tener las opciones del gol más claras, pero no podían aumentar el marcador. Fue ahí cuando llegó un córner al primer palo de Junior Sornoza, y Michael Hoyos, otra vez de cabeza, puso el 0-2 al partido e igualó la serie para llevar el partido a los penales, donde clasificaron a semifinales.

¿Qué es lo que se viene para Independiente del Valle y Junior Sornoza?



Los Rayados se enfrentarán ahora al Atlético Mineiro que viene de eliminar al Bolívar de Bolivia en cuartos de final. Los partidos de ida de las semifinales de Copa Sudamericana están por jugarse el 22 y 23 de octubre, mientras que las revanchas se jugarían una semana después, el 29 y 30 de octubre.

