Sao Paulo vs. Liga de Quito: ¿qué necesitan los albos para clasificar a semifinales?

Liga de Quito llega a la revancha contra Sao Paulo, en Brasil, con la ventaja del triunfo 2-0 en el estadio Rodrigo Paz

Liga de Quito busca ser parte de los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito dio un paso firme hacia las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 2-0 a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el jueves 18 de septiembre. El triunfo fue trabajado, sufrido en varios pasajes, pero finalmente contundente gracias a la capacidad de los albos para golpear en los momentos más oportunos.

Te invitamos a leer: Richard Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Ahora, el cuadro universitario deberá confirmar su clasificación en territorio brasileño, en el estadio Morumbi, este jueves 25 de septiembre, desde las 17:00, donde apunta a mantener la ventaja obtenida en Quito.

El equipo que dirige Tiago Nunes parte con una diferencia importante: dos goles de ventaja, sin haber recibido tantos en contra en condición de local. Los albos son favoritos para avanzar, pero sin triunfalismos ya que tienen claro que en un torneo como la Libertadores nada está asegurado.

¿Qué necesita Liga de Quito para avanzar a semifinales?

La victoria en Quito no solo le dio tranquilidad a Liga de Quito, sino que también los deja con un margen de maniobra para el partido en Brasil.

Liga de Quito clasificará a semifinales hasta perdiendo por un gol de diferencia en la visita a Sao Paulo (1-0, 2-1, 3-2, etc.).

Un empate también les dará el boleto a los albos. Una caída por dos goles de diferencia provocaría que el cupo se defina mediante el lanzamiento de penales.

El escenario en el que la U se quedaría fuera del torneo continental es perder por tres goles o más en el estadio Morumbí.

Camino a otra hazaña alba

Bryan Ramírez (c) abrió el marcador para Liga de Quito ante Sao Paulo. GUSTAVO GUAMÁN / EXTRA

Liga de Quito está a 90 minutos de volver a disputar unas semifinales de Copa Libertadores, algo que no logra desde 2016. El reto es grande, pero la ventaja obtenida en la ida los coloca en una posición favorable. El equipo quiteño necesita jugar con inteligencia, defenderse con orden y aprovechar los contragolpes para asegurar su boleto entre los cuatro mejores del continente.

⚪️ São Paulo se viste de blanco ⚪️ ¡Vamos a por todo en el partido de 4️⃣tos! 💪#VamosLIGA #TodosJUNTOS pic.twitter.com/zgeMhmWSE8 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 25, 2025

Además, el ser parte de los cuatro mejores equipos del continente le representará a los universitarios un premio de 2,3 millones de dólares a lo que se suma la taquilla del juego de local de semifinales.

Los datos claves del Sao Paulo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

Hora: 17:00 (de Ecuador)

Estadio: Morumbí

Trnasmite: ESPN y Disney+

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!