Copa Sudamericana_ On (15226108)
Michael Hoyos (d) de Independiente del Valle celebra un gol en un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Once Caldas.Mauricio Dueñas Castañeda

Independiente del Valle hace historia en Colombia y asegura semifinal en Sudamericana

Hazaña histórica: Independiente del Valle deja Colombia y se mete a semifinales de Sudamericana

La noche del miercoles 24 de septiembre de 2025 será recordada por los hinchas de Independiente del Valle como una jornada histórica. En el estadio Palogrande de Manizales, los Rayados lograron una hazaña: remontar un marcador adverso, ganar por primera vez en Colombia y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. 

Once Caldas llegaba con la ventaja de 2-0 obtenida en Ecuador, pero Independiente mostró desde el inicio su determinación de darle vuelta a la serie, le ganó 2-0 y en penales los Rayados vencieron 5-4. 

Copa Sudamericana_ On (15226297)
Kevin Cuesta (i) de Once Caldas disputa el balón con Claudio Spinelli de Independiente del Valle.Mauricio Dueñas Castañeda

Hoyos estaba en todas, se mandó dos goles

El primer gran momento llegó al minuto 27. Junior Sornoza, con su habitual creatividad, se abrió paso entre la defensa colombiana y envió un centro preciso que encontró la cabeza de Michael Hoyos, quien definió con precisión. El 1-0 encendió la ilusión de los ecuatorianos y confirmó el dominio que el equipo mostró durante la primera mitad, en la que incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso.

En la segunda etapa, Independiente mantuvo la intensidad. Claudio Spinelli comenzó a generar peligro constante, pero el arquero Aguirre respondió con seguridad. Sin embargo, a los 50 minutos se repitió la fórmula del primer gol: tiro de esquina, Sornoza midiendo al milímetro y Hoyos elevándose para marcar de cabeza nuevamente. 

La primera vez que gana Independiente en Colombia

Copa Sudamericana_ On (15226114)
Michael Hoyos (i) de Independiente del Valle hizo dos goles a Once Caldas.Mauricio Dueñas Castañeda

Con el 2-0, la serie se igualaba 2-2 y la historia tomaba un giro inesperado, dejando a Once Caldas sorprendido y a Independiente con la esperanza intacta.

La definición desde los 11 pasos fue un auténtico drama. Los penales se sucedieron entre aciertos y errores: Dayron Moreno abrió para los locales, Juan Cazares empató, y la tensión se mantuvo hasta que el golero James Aguirre falló su disparo. 

Loor para IDV no perdonó y selló el 5-4 final, asegurando el pase de Independiente del Valle a las semifinales, donde ahora enfrentará a Atlético Mineiro. Una noche de gloria que quedará para siempre en la memoria de su hinchada.

