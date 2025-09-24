Expreso
Juleisy Angulo hizo historia al convertirse en campeona en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.
Juleisy Angulo hizo historia al convertirse en campeona en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.Karina Defas

Juleisy Angulo, la mejor en lanzamiento de jabalina del mundo, regresó a casa

La ecuatoriana, campeona en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, arribó ala país

El cansancio acumulado en su cuerpo tras dos días de viaje no borró la sonrisa ni la alegría de la ecuatoriana Juleisy Angulo, luego de consagrarse como la mejor en lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La medalla de oro, conseguida con un lanzamiento de 65,12 metros, hizo que respondiera con una sonrisa cada pregunta de la prensa a su arribo, la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025, a Quito.

“Estoy muy contenta, pero sobre todo satisfecha, porque es algo que venía buscando desde hace mucho tiempo”, mencionó la machaleña de 21 años, quien admitió: “No me esperaba ganar la de oro, pero pude lograrlo y creo que es algo histórico para el país”.

Antes de alcanzar la presea mundial, Juleisy, quien se inició en el deporte jugando fútbol, atravesó duros momentos, como dos operaciones en la rodilla izquierda, de las que aún no se recupera por completo.

Objetivo a largo plazo

Ahora, la deportista que representa a la Federación Deportiva de El Oro planifica la consecución de otro de sus sueños: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

