Liga de Quito vs Sao Paulo EN VIVO HOY: TV, hora y cómo llegar a los 10 millones

Liga de Quito en su último entrenamiento en Brasil antes de enfrentar a Sao Paulo.

El legendario estadio Morumbi será testigo de un partido que puede marcar la historia de Liga de Quito. Este jueves 26 de septiembre de 2025, desde las 17:00, los Albos se medirán ante Sao Paulo en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la ilusión de instalarse en semifinales y seguir soñando con su segunda final continental.

El premio no solo es deportivo. La gloria viene acompañada de una recompensa millonaria. Liga ya suma $7.600.000 en premios: $3.000.000 por jugar la fase de grupos, $990.000 por victorias en esa instancia, $1.250.000 por clasificar a octavos, $330.000 por cada triunfo frente a Botafogo, $1.700.000 por llegar a cuartos y $330.000 por vencer a Sao Paulo en Quito.

El arquero Gonzalo Valle será titular ante Sao Paulo. CORTESÍA LDU

El mega premio que va sumando Liga de Quito en Copa Libertadores

Ahora, de conseguir la clasificación, embolsará $2.300.000 más, superando los $10 millones acumulados, a lo que se añadirán las taquillas que rompen récord en cada partido.

Orgullo, dinero y prestigio se cruzan en un partido decisivo. Liga de Quito carga con la ilusión de su hinchada y la esperanza de volver a ser protagonista en el máximo torneo de clubes de América.

La motivación de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle se alista para vivir uno de los retos más grandes de su carrera en el mítico estadio Morumbi. El arquero, que llegó como refuerzo silencioso a Liga de Quito, se ha convertido en voz de mando y garantía bajo los tres palos, sosteniendo al equipo en momentos críticos de la Copa Libertadores. Este jueves 26 de septiembre del 2025, desde las 17:00, será pieza clave en la revancha ante Sao Paulo, donde los Albos buscan sellar el boleto a semifinales.

Los números de Sao Paulo y Liga de Quito

Su liderazgo y atajadas han aportado seguridad a una defensa que sueña con seguir firme en el torneo. La clasificación no solo significaría orgullo y gloria, también una recompensa millonaria que elevaría los premios acumulados por el club a más de $10 millones.

Para Valle, la cita en Brasil representa mucho más que un partido: es la oportunidad de consolidar su nombre en la historia de Liga y de la Libertadores.

