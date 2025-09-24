Polémica del VAR explota en Ecuador: FEF prepara revolucionaria actualización

Los audios del VAR se liberarán desde la segunda fase del torneo.

Los audios del VAR vuelven a ser el centro de la polémica en cada fecha de la LigaPro. Entre quejas de clubes, jugadores y aficionados, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) junto a MediaPro trabajan en un proyecto que busca darle fin a las dudas y reforzar la transparencia en el arbitraje.

Para el año 2026, el plan es claro: un VAR centralizado que sustituya las unidades móviles actuales.

Los árbitros VAR, AVAR y los encargados de Quality operarán desde una sede fija, con tecnología optimizada y un control más riguroso de cada revisión.

Más allá de la transparencia, el proyecto pretende optimizar recursos y reducir costos para los clubes, garantizando que cada jugada sea analizada con mayor precisión y responsabilidad.

La LigaPro tiene un sistema del VAR con 12 cámaras. Archivo

Los audios del Mushuc Runa vs Independiente

Emelec: Leandro Vega no aguantó más y respondió este sorprendente mensaje al club Leer más

El VAR ha sido blanco de críticas constantes, pero la FEF apuesta a que esta medida fortalezca la confianza en la LigaPro. La verdadera prueba será que, pese a la tecnología, el fútbol siga siendo el protagonista y la justicia en la cancha prevalezca.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) divulgó los audios y videos del VAR del partido Mushuc Runa vs. Independiente del Valle, cumpliendo con la solicitud del club rayado. La publicación expone las dos jugadas que marcaron el empate 2-2 y generaron polémica: el penal a favor del Ponchito y el gol anulado a Darwin Guagua.

El duelo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle estuvo marcado por polémicas. API

En los minutos finales, Claudio Spinelli puso a IDV 2-1, pero un penal por mano de Renato Ibarra permitió a Robert Burbano igualar en tiempo de descuento. El VAR confirmó la falta, pero omitió el trazado de líneas para verificar un posible fuera de juego, desatando críticas. El gol de Guagua, anulado por tocar la pelota con la mano antes del remate, quedó respaldado por el video.

Con esta divulgación, la FEF intenta transparentar las decisiones arbitrales, aunque el debate sobre la correcta aplicación del reglamento sigue abierto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!