(EN VIVO) Once Caldas vs Independiente del Valle: sigue el partido de la Sudamericana

Independiente del Valle se juega la vida este miércoles en Manizales, donde visitará a Once Caldas con la obligación de revertir el 0-2 que sufrió en Quito por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El equipo ecuatoriano, que ha hecho de los torneos internacionales su carta de presentación en la última década, confía en dar un golpe de autoridad en el estadio Palogrande y mantener vivo el sueño de llegar a semifinales.

El entrenador español Javier Rabanal sabe que la misión es compleja, pero no imposible. Consciente de la necesidad de un arranque fuerte, reservó a varios titulares en el empate ante Mushuc Runa, por lo que llega con un plantel fresco y motivado. La principal ausencia será la del argentino Mateo Carabajal, expulsado en la ida, y su lugar sería ocupado por Andy Velasco. Aquí puedes seguir el partido en vivo.

Las alineaciones de Once Caldas e Independiente del Valle

Independiente a empatar y ganar si o si

El liderazgo de Richard Schunke en defensa y el temple de Guido Villar en el arco serán vitales para sostener el orden atrás, mientras que el talento de Jordy Alcívar y Juan Cazares en la creación buscará alimentar a Claudio Spinelli, delantero argentino que suma tres goles en esta Sudamericana.

Los Rayados del Valle quieren escribir otra página dorada en su historia continental. No será fácil derribar a un Once Caldas fuerte en casa y con figuras como Dayro Moreno, pero el equipo de Sangolquí se aferra a la garra, la juventud y la experiencia internacional para lograr una remontada que lo acerque a una nueva semifinal.

Así llegan para este partido clave en Colombia

El Once Caldas quiere hacer respetar su casa y este miércoles buscará sellar su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Hernán Darío llega con la ilusión intacta y la confianza en su máxima figura: Dayro Moreno. A sus 40 años, el artillero cafetero no solo lidera a los suyos, sino que además es el máximo goleador del torneo con 10 conquistas.

Once Caldas presentará lo mejor de su nómina. James Aguirre, héroe en la ida con atajadas clave, volverá a custodiar el arco. En la mitad de la cancha, Robert Mejía, Mateo García y Luis Sánchez aportarán intensidad, mientras que Michael Barrios, con su experiencia, será pieza clave en ofensiva. La única ausencia será la de Alejandro García, lesionado.

EN VIVO: Once Caldas vs Independiente del Valle

