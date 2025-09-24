Refuerzos que decepcionaron en Ecuador |El Jueguito

Zeballos, Abreu y más: los fichajes que no rindieron en Ecuador según El Jueguito

Pablo Zeballos estuvo en Emelec en el 2013, pero no tuvo éxito.

Las apuestas fallidas del fútbol ecuatoriano volvieron a la conversación este miércoles 25 de septiembre de 2025 en El Jueguito, el pódcast de EXTRA y EXPRESO. Bajo la conducción de Sttefano Dueñas, Daniel Navas, José Carlos Crespo y Esteban Dreer, el tema de los refuerzos extranjeros que llegaron con gran expectativa, pero se apagaron pronto, fue analizado desde distintas aristas.

Daniel Navas abrió la charla con una advertencia que se repite en el entorno futbolero: “Hay jugadores que vienen del extranjero, pero al tercer o cuarto partido ya bajan el ritmo. Llegan aquí y aterrizan al nivel local, eso se ve hace rato, salvo pocos casos”.

Sttefano Dueñas, con ejemplos directos, fue más crítico: “Pablo Zeballos llegó al Emelec, era increíble, pero el tipo no engranaba. También Aucas una vez trajo al uruguayo Loco Abreu y al colombiano René Higuita, pero más para llamar la atención que para jugar”.

Por su parte, José Carlos Crespo recordó la apuesta arriesgada de un club histórico: “Liga de Portoviejo le apostó a Esteban Dreer y se endeudó, y miren dónde está”.

El propio Esteban Dreer no rehuyó a la conversación. Recordó la tensión que en algún momento vivieron Miller Bolaños y Ángel Mena en Emelec: “Cuando los dos brillaban, había un poco de ego, pero a veces pasa eso. Yo lo que hice fue decirles que se dejen de joder”. Además, reconoció que Zeballos nunca logró adaptarse ni al club ni al país.

El episodio dejó un mensaje claro: más allá de los nombres rimbombantes y del peso de los currículos, en Ecuador el rendimiento depende de la adaptación, del compromiso y de cómo los equipos gestionen esas figuras.

Rolando Zárate estuvo en Real Madrid, y llegó a Barcelona SC en el 2008, pero no pasó nada. Archivo

