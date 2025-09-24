Enner Valencia: Así fue la falta penal que le hicieron en el empate a Pachuca

El ecuatoriano jugó de titular en el segundo partido de su regreso a la LigaMX. Su falta penal abrió el marcador

El regreso de Enner Valencia al fútbol mexicano se vive con expectativa y emoción. La noche del martes 23 de septiembre, el delantero ecuatoriano disputó su segundo partido oficial con la camiseta del Pachuca, en el duelo frente al Puebla, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Estadio Cuauhtémoc recibió a más de 20.000 aficionados que querían ver nuevamente al “Superman” en acción, luego de su paso exitoso por Tigres (2017-2020) y su reciente experiencia internacional en Turquía con el Fenerbahçe (2020-2023) y el Internacional de Brasil (2023-2025).

Ayer Enner Valencia protagonizó una jugada que terminó en un penal, el cual permitió a Pachuca rescatar un empate en su visita al Estadio Cuauhtémoc en su duelo frente al Puebla.

Y es que Pachuca, consciente de la magnitud de su fichaje, lo presentó hace poco más de un mes como su refuerzo estelar del semestre, de ahí que Valencia respondió con entrega, movilidad y el olfato goleador que lo caracteriza, aunque sin poder marcar aún.

El martes 23 de septiembre, a Enner se lo vio muy activo en un campo de juego, tanto así que no iban ni dos minutos de juego cuando el ecuatoriano recibió una durísima falta de Eduardo Navarro, que se salvó de la tarjeta roja.

Aunque todavía no anota un tanto, Valencia fue importante para que Pachuca rompa el 0-0. A los 19 minutos, Jesús Rivas lo cometió falta dentro del área, que fue revisada en el VAR y generó el enojo de todo Puebla. Como recién se suma al plantel, el tricolor no se hizo cargo del remate: lo ejecutó Oussama Idrissi, quien convirtió tras un rebote del arquero.

Sin embargo el Pachuca, que está en la cuerda floja, no pudo sostener en el resultado a favor en el segundo tiempo. En el inicio del complemento, Emiliano Gómez marcó un golazo para el 1-1 de los locales y el uruguayo también marcó el 2-1, de cabeza. Más tarde Jhonder Cádiz, quien había ingresado por el ecuatoriano al minuto 77, asistió a Alan Bautista, para poner el 2-2 definitivo.

El propio Valencia dijo en su regreso a México: “Estoy feliz de volver, es un país que me abrió las puertas hace años y donde siempre me sentí en casa. Hoy faltó el gol, pero lo importante es que el equipo siga creciendo. Estoy seguro de que pronto llegará mi aporte en la red”.

Valencia ya sabe lo que es triunfar en la Liga MX: entre 2014 y 2020, defendiendo las camisetas de Pachuca (en su primera etapa) y Tigres, marcó más de 60 goles y se consolidó como uno de los delanteros extranjeros más influyentes de la última década. Su regreso genera ilusión y, aunque en este nuevo regreso aún no marca, la promesa está viva.

