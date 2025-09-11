Enner Valencia vuelve a Pachuca tras once años: así fue su primera etapa goleadora

El goleador ecuatoriano llega desde Internacional de Brasil para reforzar la ofensiva de los Tuzos

Enner Valencia y su celebración tras marcar el gol del empate del Inter.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia fue anunciado este jueves 11 de septiembre como nuevo refuerzo del Pachuca de México, club con el que vivirá su segunda etapa. En su primera experiencia con los Tuzos, en 2014, dejó una huella imborrable al marcar 18 goles en 25 partidos, lo que lo catapultó al fútbol europeo.

El conjunto hidalguense confirmó la contratación del atacante de 35 años a través de sus redes sociales. Valencia llega procedente del Internacional de Brasil y se unirá a un plantel que busca mayor poder ofensivo en el Apertura 2025, torneo en el que Pachuca suma 11 goles en siete fechas y marcha sexto con 13 puntos, a cinco del líder Monterrey.

Enner Valencia jugó en Pachuca entre 2013 y 2014. cortesía

Capitán y referente de la selección ecuatoriana, Valencia acumula 47 goles y 14 asistencias en 100 partidos internacionales, incluidos seis tantos en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022. Además, fue parte del equipo que selló recientemente la clasificación al Mundial 2026.

| OFICIAL | Enner Valencia fue presentado como nuevo jugador de Pachuca. pic.twitter.com/5cEUnoIGeG — MrOFF (@MrOFFSIDER) September 11, 2025

En el cuadro hidalguense compartirá vestuario con figuras como el venezolano Jhonder Cádiz, el brasileño Robert Kenedy y el neerlandés Oussama Idrissi. Pachuca volverá a la acción este sábado, cuando reciba a Cruz Azul por la octava jornada del campeonato.

