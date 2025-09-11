Enner Valencia: Los mejores goles en eliminatorias rumbo al Mundial 2026 | Video

De Perú a Argentina: así fue la ruta goleadora de Superman en eliminatorias, que lo afianzó como ícono del fútbol ecuatoriano

Enner Valencia cerró su ciclo en las eliminatorias sudamericanas como una de las grandes leyendas de la selección de Ecuador. Con el gol de penalti en la victoria 1-0 sobre Argentina, el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental, el delantero alcanzó las 15 anotaciones en este torneo, quedando a solo una del récord absoluto que ostenta Agustín ‘Tin’ Delgado (16).

El duelo frente a la campeona del mundo tuvo un doble significado para el esmeraldeño. No solo firmó su tanto número 15 en eliminatorias, sino que además disputó su partido 100 con la camiseta tricolor, elevando también a 47 su registro como máximo goleador histórico de la Tri.

En la ruta hacia el Mundial de Norteamérica 2026, Valencia (35 años) marcó seis goles fundamentales que allanaron el camino hacia la quinta clasificación de Ecuador a una Copa del Mundo.

Fecha 8: frentazo que liquidó a Perú

La celebración de Enner Valencia tras marcar el tanto de la victoria ante Perú, en el estadio Rodrigo Paz. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Su primer grito en estas eliminatorias llegó en la fecha 8, en la victoria 1-0 sobre Perú. Un centro preciso de Alan Franco desde la derecha encontró el cabezazo implacable de Superman para sellar el triunfo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Fecha 11: encaminó goleada ante Bolivia

Enner Valencia abrió el marcador de Ecuador ante Bolivia, en la goleada 4-0 en Guayaquil. Miguel Canales Leon

Posteriormente, ante Bolivia en Guayaquil, abrió la goleada 4-0 con un penalti que encendió la fiesta en el Monumental, complementada por los tantos de Gonzalo Plata (2) y Alan Minda.

Fecha 12: corrida memorable y gol que silenció Barranquilla

Enner Valencia celebró el gol con el que Ecuador derrotó a Colombia en Barranquilla, en las eliminatorias hacia el Mundial 2026. cortesía

La fecha 12 lo volvió a tener como protagonista en un capítulo inolvidable: su memorable corrida desde el mediocampo para vencer a Colombia significó romper una sequía histórica en suelo cafetero. Fue una muestra de jerarquía que agrandó aún más su leyenda.

Fecha 13: doblete que sepultó Venezuela en Quito

Enner Valencia fue la figura de la Tri con un doblete ante la Vinotinto. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

En la jornada 13, Valencia firmó un doblete decisivo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Ecuador venció 2-1 a Venezuela. Sus goles sostuvieron a la Tri en un partido complicado y reafirmaron su vigencia como referente ofensivo.

Fecha 18: penalti convertido al Dibu Martínez; desahogo total en Guayaquil

Enner Valencia (i) y Piero Hincapié de Ecuador celebran un gol en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 ante Argentina en el Estadio Monumental . José Jácome

Después de aquella actuación, el combinado nacional encadenó cuatro empates sin goles que aumentaron la presión por encontrar efectividad en ataque. Y fue nuevamente Enner quien apareció en el momento crucial: en el cierre frente a Argentina, desde los doce pasos, convirtió el tanto que desató la algarabía en el Monumental y permitió a Ecuador tumbar al campeón del mundo.

