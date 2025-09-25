LigaPro Fecha 30 | Señal abierta para 5 partidos: ¿cuáles son?

LigaPro Fecha 30: estos son los 5 partidos que podrás ver gratis en señal abierta

Orense SC lucha por un cupo en el hexagonal por el título.

El fin de semana del 27 y 28 de septiembre se jugará la fecha 30 de la LigaPro 2025, última jornada de la primera etapa. Luego de esto, los 16 equipos quedarán repartidos en dos hexagonales: el primero definirá al campeón y a los clasificados al cuadrangular, mientras que el segundo luchará por un cupo a la Copa Sudamericana y la permanencia de la serie A se la jugará con un, con dos descensos directos a la Serie B.

Cinco de los encuentros se verán en señal abierta gracias a Ecuavisa y Teleamazonas, mientras que el resto estarán disponibles en Zapping y El Canal del Fútbol. Tras 29 fechas intensas, Independiente del Valle, Barcelona y Liga de Quito ya tienen su lugar asegurado en la pelea final. Solo restan tres cupos para definir a los protagonistas que buscarán la gloria. La jornada 30 no es solo un cierre, es el inicio de las finales que marcarán la historia del torneo.

Los equipos llegan con estos números

Horarios de la fecha 30

Manta vs. Macará. Sábado 27 de septiembre, 14:00. Escenario: Jocay. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

El Nacional vs. Mushuc Runa. Sábado 27 de septiembre, 16:30. Escenario: Olímpico Atahualpa. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

Barcelona SC vs. Aucas. Sábado 27 de septiembre, 19:00. Escenario: Banco Pichincha. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Libertad vs. Vinotinto. Domingo 28 de septiembre, 16:00. Escenario: Reina del Cisne. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca. Domingo 28 de septiembre, 16:00. Escenario: Olímpico Atahualpa. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Independiente del Valle se llevó de largo la primera etapa de LigaPro. Archivo

Orense vs. Emelec. Domingo 28 de septiembre, 16:00. Escenario: 9 de mayo. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Independiente del Valle vs. Delfín. Domingo 28 de septiembre, 16:00. Escenario: Banco Guayaquil. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Técnico Universitario vs. Liga de Quito. Domingo 28 de septiembre, 16:00. Escenario: Bellavista. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol.

