(De izquierda a derecha) Maple, Zayu y Clutch fueron reveladas como las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026.cortesía

Descubre a las mascotas oficiales del Mundial 2026 y su papel en el fútbol

FIFA busca transmitir alegría y diversidad con Maple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial de Canadá, México y EE. UU.

  • Redacción Expreso

La FIFA ha desvelado las vibrantes mascotas oficiales para el esperado Mundial 2026, un evento histórico que se celebrará conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México. Estos personajes, inspirados en la fauna emblemática de cada nación, buscan fusionar la rica diversidad cultural con la pasión universal por el fútbol.

(Lea también: Amenazas y arreglos de partidos en Ecuador: un cáncer que se expandió)

Las tres mascotas son: Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano; y Clutch, el águila americana. La FIFA ha comunicado que su propósito es "dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión".

Personalidad y posición en el campo

Más que simples figuras, cada mascota tiene una personalidad y una posición de juego definida, reflejadas en un video publicado por la FIFA:

ecuador en eliminatorias sds

Ecuador en la antesala del bombo 2: claves del ranking y próximos partidos

Leer más

Maple (Alce Canadiense): Vistiendo el rojo de Canadá, Maple es el portero. Destaca por su creatividad, resiliencia e individualismo, y usa los guantes característicos de su posición.

Zayu (Jaguar Mexicano): Encarnando el dinamismo y valioso patrimonio de México, Zayu es el delantero. Utiliza su excepcional agilidad y velocidad para intimidar a los defensores rivales.

Clutch (Águila Americana): Este águila, que ama el deporte, se desempeña como centrocampista. Predica con el ejemplo, elevando la moral de su equipo con gran energía y determinación.

RELACIONADAS

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que Maple, Zayu y Clutch "transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA". Serán un "elemento esencial del ambiente festivo" y trascenderán el campo, ya que también serán protagonistas de un videojuego de la FIFA que se lanzará el próximo año.

El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará este 5 de diciembre

Este torneo será el primero en contar con la participación de 48 selecciones. El sorteo de la fase de grupos está programado para el 5 de diciembre en Washington. Argentina asistirá como el actual campeón, tras haber conquistado el título en Catar 2022.

