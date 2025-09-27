Moisés Caicedo, enfurecido en la derrota de Chelsea ante Brighton: Esto hizo (Video)

En una jornada marcada por la frustración y la derrota, el Chelsea cayó 3-1 ante el Brighton, un resultado que profundiza la crisis en Stamford Bridge. En medio de un equipo que se desmorona, el ecuatoriano Moisés Caicedo volvió a ser uno de los pocos puntos altos, con una actuación destacada que, sin embargo, no fue suficiente para evitar la caída.

Lea también: Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales para ver EN VIVO el partido de LigaPro 2025

El Niño Moi demostró una vez más por qué es una pieza clave en el mediocampo de los blues. Su visión de juego y habilidad para romper líneas quedaron en evidencia en la jugada del primer gol. Con un pase magistral que desarmó por completo la defensa de las gaviotas, el tricolor inició una acción que culminó con el centro de Reece James y el posterior cabezazo de Enzo Fernández para el 1-0.

A pesar de este inicio prometedor, el partido se torció drásticamente para Chelsea. La expulsión de Trevoh Chalobah al minuto 53 fue un punto de inflexión que dejó al equipo con diez hombres y a merced del conjunto visitante. Aprovechando la superioridad numérica, el Brighton fue ganando terreno y terminó remontando el marcador para sellar un 3-1 en casa.

Moisés Caicedo (i) en la derrota de Chelsea ante Brighton. cortesia

La derrota no solo deja al Chelsea en el séptimo lugar de la tabla, con 8 puntos y a 8 unidades del líder Liverpool, sino que también agudiza el malestar entre la afición. Los hinchas despidieron a los jugadores con abucheos, reflejando su enojo por la actitud del equipo y la inestabilidad que rodea al club. La presión sobre el técnico Enzo Maresca es cada vez mayor, con rumores de una posible salida que se intensifican con cada resultado negativo.

El Nacional vs Mushuc Runa EN VIVO: Hora y canales dónde ver minuto a minuto |LigaPro Leer más

Caicedo, quien jugó los 90 minutos, se erigió como uno de los pocos jugadores que mostró la determinación de pelear el partido hasta el final. Sin embargo, su esfuerzo no bastó para revertir un desenlace que aleja al Chelsea de sus aspiraciones de pelear por el título. Con próximos partidos ante rivales directos como Arsenal, Liverpool, Manchester City y Tottenham, el futuro del club londinense se presenta cada vez más incierto.

La polémica reacción de Moisés Caicedo en Chelsea vs Brighton



El hecho cuestionable para el mediocampista ecuatoriano fue cuando tuvo un encontrón con el atacante rival, Minteh en una de las paralizaciones del compromiso. Niño Moi o increpó fuertemente, pero luego se alejó de él, hasta que el defensor Jan Paul van Hecke se acerca a reclamarle y después se lanzó al piso fingiendo fuerte golpe de Moisés.