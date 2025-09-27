El Nacional vs Mushuc Runa EN VIVO: Hora y canales dónde ver minuto a minuto |LigaPro

Los puros criollos y el Ponchito se enfrentan nuevamente, ahora en el estadio Olímpico Atahualpa. Conoce los canales para ver

El Nacional recibe a Mushuc Runa por la fecha 30 de la LigaPro.

Este sábado 27 de septiembre, la jornada 30 de la LigaPro continúa con un encuentro de contrastes en el Estadio Olímpico Atahualpa. Se enfrentarán El Nacional y Mushuc Runa, dos equipos que llegan con objetivos y realidades muy diferentes.

El conjunto 'militar' se presenta en casa con la presión de revertir la imagen dejada en su último partido, una dura derrota por 4-0 ante Emelec. Dirigidos por Juan Carlos Pérez, los 'Puros Criollos' se encuentran en la undécima posición con 34 puntos.

El principal objetivo de los puros criollos es consolidar su participación en el hexagonal que definirá el único cupo para la próxima Copa Sudamericana. Para ello, deberán mostrar un mejor rendimiento y sumar de a tres en su feudo.

Mushuc Runa empató 2-2 ante Independiente del Valle en la jornado 29 de LigaPro. aPI

Por el otro lado, el Ponchito ya tiene su destino sellado. Mushuc Runa fue el primer equipo en confirmar su presencia en el cuadrangular de descenso, una situación que refleja la difícil temporada que han tenido. A pesar de ello, vienen de un empate 2-2 en su visita a Independiente del Valle, lo que podría darles un impulso anímico.

El equipo de Paúl Vélez, colista de la tabla con 24 puntos, buscará cerrar la fase regular con una victoria que les dé confianza de cara a la crucial fase de descenso.

La última vez que se enfrentaron estos clubes fue el 1 de junio de este año, en el cotejo por la fecha 15 de la LigaPro. La victoria (2-3) fue para los militares con los tantos de Djorkaeff Reasco (2) y José Francisco Cevallos, mientras que Luis Haquín y Bruno Miranda descontaron para el Ponchito.

Canales para ver ENVIVO El Nacional vs Mushuc Runa

El encuentro está programado para este sábado 27 de septiembre a las 16:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Los aficionados podrán seguir la transmisión del partido por Teleamazonas en señal de televisión abierta, así como por Zapping Sports y El Canal del Fútbol.

EN VIVO | El Nacional vs Mushuc Runa: Minuto a minuto

