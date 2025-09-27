Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales para ver EN VIVO el partido de LigaPro 2025

El Ídolo recibe al conjunto oriental con la premisa de dejar los puntos en casa y cerrar de mejor forma la fase inicial

Barcelona es uno de los equipos opcionados de cerrar como segundo en la tabla de la LigaPro.

El fútbol ecuatoriano se reactiva este sábado 27 de septiembre para un choque de alto voltaje en el estadio Monumental. Barcelona Sporting Club, motivado y en plena persecución del liderato, recibe a un Sociedad Deportiva Aucas que, aunque ya sin chances de pelear por el título, buscará sumar para afianzar su camino hacia el hexagonal final.

El Ídolo llega a esta jornada 30 con el viento a su favor. Su reciente victoria ante Deportivo Cuenca no solo le permitió sumar tres valiosos puntos, sino que también, gracias al empate de Independiente del Valle, redujo ligeramente la distancia en la tabla.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo se ubican en la segunda posición con 53 puntos y saben que una victoria en casa es vital para mantener viva la esperanza de asaltar la cima de la tabla.

Barcelona cayó 2-0 ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Esto fue en el primer duelo por LigaPro 2025. GUSTAVO GUAMAN

Por su parte, Aucas arriba a Guayaquil con un panorama diferente. Tras un deslucido empate sin goles frente a Orense SC, el equipo de Gabriel Pereyra se despidió de la posibilidad de pelear por los primeros puestos.

Con 40 puntos y en el noveno lugar, los orientales ahora enfocan sus esfuerzos en la clasificación al hexagonal, un mini-torneo que definirá el único cupo para la Copa Sudamericana. Aunque sin la presión de la punta, Aucas no será un rival fácil, y buscará reivindicarse con un buen resultado.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la fecha 15 de la LigaPro este año, el 1 de junio. La victoria 2-0 fue para el Papá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con los tantos de Brian Montenegro y Michael Carcelén.

¿En qué canales ver Barcelona SC vs Aucas?

El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador), y se espera un gran ambiente en el estadio Monumental, un escenario que ha sido testigo de grandes batallas entre estos dos tradicionales clubes. El partido será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol, Zapping Sports y el canal de televisión abierta de Ecuavisa.

