Independiente del Valle iniciará acciones legales contra Chango y Zubeldía

Los rayados afirman que se cansaron de lo que calificaron como acusaciones sin fundamento y que defenderán el nombre del club

Andrés Larriva, gerente comercial de Independiente del Valle, hizo el anuncio oficial a juicio.

La mañana de este lunes 29 de septiembre, Independiente del Valle realizó un pronunciamiento oficial sobre acusaciones que han realizado dirigentes y entrenadores contra los rayados.

Andrés Larriva, gerente comercial de los negriazules, afirmó que emprenderán acciones legales contra Luis Chango, presidente de Mushuc Runa, y con Luis Zubeldía, exentrenador de Barcelona y Liga de Quito.

"Estas personas que en las últimas semanas se han expresado contra Independiente, tendrán que responder frente a la justicia", indicó el directivo.

Agregó que "hasta aquí llegaron las calumnias. Nuestra política ha sido mantenernos alejados de las polémicas, pero algunos se han aprovechado de esto y han cruzado la línea demasiadas veces".

La polémica con Luis Chango

El duelo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle estuvo marcado por polémicas. API

El conflicto con Chango se dio el sábado 20 de agosto al finalizar el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle en Echaleche.

El presidente vitalicio del Ponchito gritaba molesto tras el empate que "era de traer árbitros brasileños. Ahí sí robaban el partido, ahí sí robaban", recordando lo pasado en el duelo de Copa Sudamericana que fue favorable para los rayados.

"Hay gente que no le gusta perder, como el presidente Luis Chango, y que ahora deberá afrontar las acciones legales", comentó Larriva. Agregó que "nos sentimos incómodos con lo sucedido en Echaleche".

La 'confesión' de Zubeldía

Luis Zubeldía dirigió a Liga de Quito y quedó campeón de la Copa Sudamericana. Archivo

El tema de Zubeldía nace de una entrevista en la que el entrenador argentino da a entender sobre supuestas ayudas a Independiente del Valle.

"Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle estaba muy fuerte en la Federación (Ecuatoriana de Fútbol), con los árbitros, hasta el día de hoy, porque (Michel) Deller es un tipo muy militante", señaló el estratega.

Ante esto, Larriva mencionó que "ya hay en marcha un procedimiento donde tiene Zubeldía su país de residencia".

