ecuador sub 17 femenino
Ecuador femenino sub-17 disputará el Mundial 2025 que se jugará en Marruecos.cortesía

Ecuador intentará superar en Marruecos lo hecho en el Mundial de República Dominicana

A pocos días del debut, la Tri sub-17 trabaja a doble jornada para competir en el Grupo C del Mundial Femenino de Marruecos

  • Agencia EFE

La selección de Ecuador trabaja intensamente a pocos días del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos con el afán de superar lo que hizo en República Dominicana 2024, donde fue eliminada por España en octavos de final.

(Le puede interesar: Piero Hincapié se perderá el Arsenal vs. Olympiacos por esta razón | Champions League)

"A menos de 20 días para el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, La Tri ultima su preparación con trabajos intensos en la Casa de la Selección", de la capital ecuatoriana, publicó este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Víctor Idrobo entrenador de la selección femenina de Ecuador sub 17.
Víctor Idrobo entrenador de la selección femenina de Ecuador sub 17.Cortesía

En el comunicado la FEF precisó que las 21 convocadas, han cumplido con éxito los exámenes médicos y trámites de viaje, y que han trabajado "en el acondicionamiento físico, priorizando ejercicios de fuerza y resistencia, base sobre la que se construirá el rendimiento competitivo del equipo".

Ecuador Femenino Sub 17

Ecuador anuncia su lista de convocados para el Mundial Femenino sub-17

Leer más

"El combinado, dirigido por Víctor Idrobo, se entrena a doble jornada, afianzando su sistema de juego para enfrentar en Marruecos, por el Grupo C, a Estados Unidos, Noruega y China, desde el próximo 17 de octubre".

¿Cómo le fue a Ecuador sub-17 en el Mundial de República Dominicana 2024?

En el Mundial de 2024, Ecuador disputó cuatro partidos, por el Grupo A derrotó por 0-2 en el debut a República Dominicana, cayó por 4-0 frente a Nigeria y venció por 4-0 a Nueva Zelanda, y en los octavos de final perdió por 5-0 ante España.

