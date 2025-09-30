Piero Hincapié se perderá el Arsenal vs. Olympiacos por esta razón | Champions League

El defensa ecuatoriano no jugará la fecha 2 de la Champions League, confirmó su entrenador Mikel Arteta

Piero Hincapié solo ha jugado unos minutos con Arsenal. Lo hizo en la victoria 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions League.

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié no estará disponible este miércoles 1 de octubre en el partido entre Arsenal y Olympiacos, válido por la segunda fecha de la Champions League. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, donde los ingleses buscarán mantenerse como uno de los líderes en la fase de liga.

El exjugador del Bayer Leverkusen apenas disputó unos minutos en la primera jornada contra el Athletic de Bilbao, tras haber llegado cedido al club londinense. Ahora, la lesión muscular en la ingle lo obligará a perderse su cuarto compromiso consecutivo, lo que genera preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

Hincapié sufre de una lesión muscular en la ingle que lo han apartado de los últimos tres compromisos. Cortesía

Arteta confirma la ausencia

En conferencia de prensa, el entrenador español Mikel Arteta aclaró la situación de su plantel: "No hay sorpresas, Piero y Noni (Madueke) siguen fuera, así que no hay nada nuevo, el resto está bien", explicó este martes 30 de septiembre. Con ello, la zaga ‘gunner’ volverá a improvisar variantes defensivas.

El conjunto londinense intentará sumar su segunda victoria consecutiva en la Champions League. En la fecha inaugural, los dirigidos por Arteta vencieron 0-2 al Athletic de Bilbao en condición de visitante, resultado que les permite afrontar con confianza el duelo ante los griegos.

Expectativa en Ecuador

La ausencia de Hincapié mantiene en vilo a la afición ecuatoriana, que sigue de cerca el desempeño de sus figuras en el fútbol europeo. Aunque el defensor aún no se consolida en el once titular del Arsenal, su recuperación será clave para tener continuidad y ritmo de competencia antes de los próximos compromisos amistosos de la selección de Ecuador.

En octubre, la Tri se enfrentará a Estados Unidos (10 de octubre) y a México (14) en dos partidos claves para sumar puntos que le permitan acercarse al bombo 2 del ranking FIFA.

