Fútbol ecuatoriano: consecuencias para jugadores que participan en amaños de partidos

Los precedentes que han existido luego de que se descubriera que los amaños y apuestas siguen presentes en LigaPro

El tema del momento en el fútbol ecuatoriano son, lamentablemente, los amaños de partidos y apuestas, presentes en varios niveles del fútbol profesional. Desde segunda categoría, en donde los casos se vuelven más evidentes, hasta LigaPro, que ya tiene precedentes con sanciones para los equipos y jugadores que incumplan las reglas del deporte y manipulen los resultados por factores extra futbolísticos.

El único caso registrado en LigaPro se dio en 2023 y la sanción se hizo efectiva en 2024, teniendo como protagonista al club Libertad de Loja, a quienes que se le restaron 4 puntos antes de iniciar el campeonato y se separaron a 2 jugadores del plantel relacionados con la problemática.

De acuerdo con los registros de ese entonces, el presidente de Libertad de Loja, Marlon Granda, denunció que en su equipo, 2 jugadores declararon haber manipulado una situación de juego para beneficiarse económicamente. Los jugadores fueron: Milton Bolaños y Jordan Chillambo, de los cuales, solo Bolaños fue sancionado con 2 años de prohibición para ejercer actividad deportiva profesional en Ecuador. Chilambo fue desvinculado.

Pese a que ese fue el único caso dentro de Ecuador, no fue el único relacionado con el futbol ecuatoriano, ya que en el 2023, se dio una situación con un jugador ecuatoriano en Brasil.

Bryan García y la suspensión por apuestas deportivas en Brasil.

El ex Independiente del Valle es investigado por un supuesto amaño de partidos. ARCHIVO

En 2023, el jugador ecuatoriano Bryan García, quien jugaba para el Atlético Paranaense de Brasil, fue sancionado con 1 año sin derecho de ejercer actividad deportiva profesional en Brasil y una multa económica de 30 mil reales (aproximadamente 6 mil dólares).

El ecuatoriano fue citado por la justicia brasileña junto a otros 12 jugadores, donde García declaró que recibió una compensación económica a cambio de haberse hecho sacar una tarjeta amarilla en el partido Atlético Paranaense vs Fluminense en septiembre del 2022.

Posteriormente García fichó por Independiente del Valle, tomando en cuenta que en ese entonces, la sanción que se le había impuesto solo era aplicable en Brasil, sin saber que luego el caso llegaría hasta la FIFA. El máximo ente rector del futbol mundial internacionalizó su sanción y quedó suspendido en cualquier lugar del mundo, lo que no le permitió jugar con Independiente del Valle hasta el 31 de julio del 2024.

Otros casos de amaños de partidos conocidos en el fútbol mundial

En Italia, en el año 2006, se descubrió que dirigentes de algunos equipos influían en la designación de árbitros para que estos manipulen los resultados de los partidos. Esto tuvo como consecuencia que la Juventus de Turín descendiera administrativamente en la temporada 2006-2007, perdiera el título de campeón de la temporada 2005-2006 y que este se le fuese otorgado a su máximo perseguidor en aquella temporada, el Inter de Milan.

Juventus levantando el título que luego le sería arrebatado y entregado al Inter de Milán. INTERNET

En el 2023, en el fútbol boliviano también se destaparía una red de corrupción relacionada a las apuestas deportivas y a la federación de arbitraje de ese país. Esto tuvo como consecuencia la anulación de los dos torneos a jugarse ese año de parte de la Federación boliviana de fútbol y el despido del presidente de árbitros de Bolivia en ese entonces, Alejandro Mancilla. Además, se prohibió el auspicio de casas de apuestas en los equipos y en la Liga Boliviana de fútbol.

La Selección Boliviana de Fútbol también fue afectada, quitándole ritmo a los jugadores locales. EFE

