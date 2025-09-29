Luis Chango analiza disculparse con IDV por acusaciones de supuesto "robo" arbitral

Luis Alfonso Chango, gerente del Mushuc Runa y presidente vitalicio del club, ha anunciado que está dispuesto a ofrecer disculpas públicas, en caso de ser necesario, a Independiente del Valle (IDV). Esta declaración llega horas después de que IDV revelara este lunes 29 de septiembre que emprenderá acciones legales por “calumnias” contra Chango y también contra el exDT de Barcelona y Liga de Quito, Luis Zubeldía.

(Lea también: Kiara Rodríguez: "Me venía preparando para ser tricampeona mundial")

En una entrevista radial para Área Deportiva FM, el dirigente del Ponchito mostró una postura conciliadora, aunque con condiciones. “Como varón que soy, claro que podemos pedir disculpas. Sin embargo, aún no hemos sido notificados de ninguna manera, ni con una solicitud de disculpas ni con un proceso de reclamos. Una vez que llegue la notificación tomaremos una decisión inmediata”, declaró Chango.

Luis Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa. Archivo

No obstante, el directivo criticó la vía elegida por los Rayados, prefiriendo resolver el conflicto en el ámbito deportivo. Chango agregó que “las cosas en el fútbol se solucionan dentro del campo de juego y no necesariamente en las justicias ordinarias como lo está haciendo Independiente”, por lo que él “hubiera preferido que todo se maneje en el ámbito deportivo”. Finalmente, sentenció que “nos defenderemos ya sea en la justicia ordinaria o en la federación”.

🚨🗣️"YO CREO QUE SÍ COMETÍ UNA EQUIVOCACIÓN. PERO SON COSAS QUE PASAN EN EL FÚTBOL. SI HAY QUE PEDIR DISCULPAS, LO HAREMOS CON MUCHA RESPONSABILIDAD".



Luis Alfonso Chango, dirigente de Mushuc Runa, habló con #Areadeportiva sobre las posibles acciones legales de IDV. pic.twitter.com/CXhQiXkjKl — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) September 29, 2025

La respuesta de Independiente y el origen del conflicto

FEF implementará plataforma para detectar amaños en el fútbol ecuatoriano Leer más

Las palabras de Chango se produjeron después de que Andrés Larriva, gerente comercial de IDV, confirmara el inicio de acciones legales. Larriva fue tajante al señalar que “Hasta aquí llegaron las calumnias. Nuestra política ha sido mantenerse alejados de las polémicas pero algunos se han aprovechado de esto y han cruzado la línea demasiadas veces”.

El origen de la disputa entre Chango e Independiente del Valle se remonta al sábado 20 de agosto, al finalizar el empate 2-2 entre Mushuc Runa e IDV en Echaleche. Visiblemente molesto tras el empate, el presidente vitalicio del 'Ponchito' gritó: "era de traer árbitros brasileños. Ahí sí robaban el partido, ahí sí robaban", aludiendo a la polémica arbitral en un duelo anterior de Copa Sudamericana favorable para el equipo de rayado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!