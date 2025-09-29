Expreso
Kiara Rodríguez
La deportista guayaquileña muestra la bandera tricolor luego de ganar la prueba de 100 mts planos en Nueva Delhi.cortesía

Kiara Rodríguez: "Me venía preparando para ser tricampeona mundial"

La paratleta ecuatoriana conquistó los 100 mts en el Campeonato Mundial Nueva Delhi. El 4 de octubre competirá en salto largo

El paratletismo mundial se tiñó tricolor este lunes 29 de septiembre gracias a la consagración de Kiara Rodríguez en los 100 metros planos T46/47 del Campeonato Mundial de Nueva Delhi, India.

Con una marca de 11.97 segundos, la deportista guayaquileña de 22 años se convirtió en tricampeona de la prueba, tras los éxitos alcanzados en París 2023 y Kobe 2024.

Como un guepardo que caza en la sabana africana, Kiara aceleró a la meta y ‘trepó’ a lo más alto de un podio que completaron la brasileña Maria Augusto (12.20 segundos) y la francesa Marie Ngoussou (12.29 segundos).

Kiara Rodríguez
Kiara Rodríguez, campeona paralímpica ecuatoriana.cortesía

Su victoria no solo la convierte en la primera deportista ecuatoriana en lograr tres títulos mundiales consecutivos, sino que también eleva su nombre entre las grandes leyendas del deporte adaptado.

“Estoy súper contenta. Me venía preparando para esto. Es mi sexta medalla mundial de oro a nivel absoluto y no me cabe la felicidad”, declaró Rodríguez, visiblemente orgullosa, a la cuenta oficial del Comité Paralímpico Internacional (@paraathletics).

La bicampeona paralímpica en 100 metros y salto de longitud en París 2024 agradeció también a quienes le brindaron apoyo a la distancia: “Las gracias a Dios, a mi familia, a todo el pueblo ecuatoriano y a mi entrenador, Bernardo Valdés. Esto es para ustedes”.

Reacciones y felicitaciones a la reina del paratletismo ecuatoriano

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. El Viceministerio del Deporte felicitó a la reina del paratletismo: “Ecuador, país que tiene a las mujeres más fuertes y veloces del mundo”.

Desde ese mismo departamento, el viceministro José David Jiménez posteó: “Kiarita una vez más, dejándole claro al mundo que ella es la número 1. Pero lo más importante es su calidad humana y sencillez. ¡Tenemos tricampeona Mundial!”.

KIARA RODRIGUEZ

Kiara Rodríguez: "Me veo campeona paralímpica también en los 200 metros"

Leer más

En la misma línea, Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, a la que representa la paratleta albiceleste, acotó: “Grande Kiara, campeona del mundo”.

Agenda de competencia de Kiara Rodríguez en Nueva Delhi

Rodríguez tendrá cuatro días de preparación antes de competir en la prueba de salto de longitud, que se realizará en la madrugada del Ecuador del sábado 4 de octubre.

Un día después, el domingo 5 de octubre, debutará a nivel absoluto en los 200 metros planos, donde ostenta la mejor marca de la temporada (25.06 segundos), lo que refuerza su favoritismo para conquistar una nueva medalla de oro.

