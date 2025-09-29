Serie B Ecuador: Estos equipos están cerca de ascender y volver al torneo de Serie A

La recta final del segundo torneo de LigaPro deja en una posición favorable a algunos equipos y otros al borde del descenso

La Serie B de la LigaPro 2025 se acerca a su clímax, con solo cinco fechas restantes para definir a los equipos que subirán a la máxima categoría y a los que descenderán a la Segunda División. Esta temporada, el formato del torneo se modificó, pasando de 10 a 12 equipos y dividiendo la fase final en dos hexagonales: uno por el ascenso y otro por la permanencia.

En el hexagonal por el ascenso, Guayaquil City se consolida como líder indiscutible. Los citadinos, con la conducción de Pool Gavilánez, acumulan 49 puntos, cuatro más que su escolta, Gualaceo. En la tercera posición se encuentra Leones FC, a seis unidades del líder.

Aunque Independiente Juniors y San Antonio también forman parte de este grupo, no pueden ascender por ser equipos filiales (de Independiente del Valle y Universidad Católica, respectivamente), lo que deja la lucha por los dos cupos en manos de Guayaquil City, Gualaceo y Leones FC.

El 9 de Octubre, cuya nueva casa está en La Troncal, se encuentra más rezagado, a siete unidades del segundo lugar, lo que reduce sus posibilidades a una hazaña.

La situación en el hexagonal por no descender es aún más clara. Chacaritas e Imbabura se encuentran en una situación crítica, al borde del descenso. El primero, con 23 puntos, y el segundo, con 22, están a nueve y diez puntos de la salvación, respectivamente, con solo 15 por disputar.

Mientras tanto, Vinotinto se ubica en el séptimo lugar con 36 unidades, seguido de cerca por Vargas Torres (35), Cumbayá (34) y 22 de Julio (32), todos ellos luchando por asegurar su permanencia en la Serie B en la siguiente temporada.

En resumen, la recta final de la Serie B se presenta como una carrera de alta tensión. Mientras Guayaquil City y Gualaceo tienen la chance de asegurar su lugar en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, la pelea por la permanencia se ha convertido en una lucha desesperada para equipos como Chacaritas e Imbabura. Con solo cinco fechas por disputarse, cada partido será una final.

LigaPro: Tabla de posiciones de la Serie B 2025



📍Tabla de Posiciones tras la Fecha 5️⃣ - Hexagonal de Ascenso y Descenso de la Liga Ecuabet Serie B🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim #SerieB 🇪🇨💯 pic.twitter.com/bkigXjW4Ed — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) September 28, 2025

