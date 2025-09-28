Barcelona SC: Ismael Rescalvo, el pésimo rendimiento en el Monumental ¿Es el peor?

El director técnico encamina una negativa racha como local previo al hexagonal final de la LigaPro. Conoce sus números aquí

El ciclo de Ismael Rescalvo al frente de Barcelona está lejos de ser un cuento de hadas. Aunque se esperaba que la llegada del estratega español revitalizara al equipo, la realidad muestra un panorama de fragilidad, especialmente cuando juega como local.

El empate 1-1 ante Aucas en el estadio Monumental, en el cierre de la fase inicial de la LigaPro, fue el último capítulo de una serie de resultados decepcionantes que demuestran la falta de solidez del equipo en su propia casa. Tras ir ganando fue igualado y no sostuvo el marcador, una vez más.

En el debut de Rescalvo, el 28 de junio, fue un agridulce 3-3 contra Libertad. El equipo dejó escapar una ventaja en los minutos finales y desde ese entonces no ha logrado imponerse en su feudo. Un patrón que se ha repetido con frustrante regularidad.

En el estadio Monumental, Barcelona jugó contra Aucas en la fecha 30 de la LigaPro. Miguel Canales / Expreso

Contra Técnico Universitario también se dejó igualar (1-1) y le fue arrebatado el punto, mientras que la visita de Liga de Quito terminó en una dolorosa derrota 1-0.

A pesar de la victoria por 2-0 ante Orense el 2 de agosto pareció ser el momento de inflexión, fue un espejismo. Le siguieron derrotas ante Macará (2-0) y un ajustado 3-2 contra Universidad Católica, sumado al reciente resultado frente al conjunto oriental.

Ismael Rescalvo, un técnico con negativo rendimiento de local



En este periodo con el entrenador español, de siete partidos como local Barcelona culminó una participación de 3 empates, 3 pérdidas y solo 1 ganado. Es decir, Rescalvo cosechó únicamente 6 puntos de los 21 posibles como dueño de casa desde su llegada y tuvo un 14.29 % del rendimiento.

¿Qué dijo Ismael Rescalvo sobre el momento de Barcelona SC?



Tras haber sido negado de la victoria el pasado sábado, el técnico europeo respondió sentirse con “impotencia de ver el equipo” otra vez sin el triunfo y aceptó que están a “falta de acierto” y “claridad para generar”, en relación a la que sí tienen como visitante.

“Hemos tenido poca efectividad, y en el fútbol, cuando las tienes (oportunidades de gol), debes hacerlas, porque el equipo tuvo un gran juego en el primer tiempo. Tuvimos opciones para hacer más goles, pero no los hicimos y en el segundo tiempo le dimos vida al rival cuando no teníamos que dársela”, reconoció el DT.

El estratega dijo que los jugadores entran “en desesperación cuando el resultado no es a favor”.

La incapacidad de Ismael Rescalvo para convertir y asegurar el triunfo en el Monumental es una preocupación mayúscula de cara a la fase final del torneo. Si bien se espera que Barcelona sea protagonista en el hexagonal, esta tendencia como local sería su talón de Aquiles, especialmente considerando la ventaja con la que partirá Independiente del Valle, líder absoluto de LigaPro.

