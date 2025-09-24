Ecuador anuncia su lista de convocados para el Mundial Femenino sub-17

La Tri enfrentará un desafío en Marruecos 2025 al medirse a potencias como Estados Unidos, Noruega y China en fase de grupos

La Tri femenina quedó tercera en el Sudamericano sub 17 de Colombia, en mayo anterior.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este miércoles 24 de septiembre la convocatoria oficial de la Selección Femenina Sub-17 de Ecuador para disputar el Mundial de Marruecos 2025, que se celebrará en Rabat del 17 de octubre al 8 de noviembre.

El combinado dirigido por Víctor Idrobo contará con la base del equipo que consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano Sub-17 disputado este año en Colombia, torneo en el que Ecuador aseguró su clasificación mundialista. La FEF destacó que este logro es una muestra clara del crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano en los últimos años.

Víctor Idrobo entrenador de la selección femenina de Ecuador sub 17. Cortesía

En total, fueron llamadas 21 jugadoras que iniciarán su preparación desde este jueves 25 de septiembre en la Casa de la Selección, en Quito, tras cumplir con las valoraciones médicas establecidas por la FIFA.

Rivales de Ecuador en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025

Ecuador integrará el Grupo C del Mundial Sub-17 Femenino, donde enfrentará a Estados Unidos (18 de octubre), Noruega (21 de octubre) y China (24 de octubre). El objetivo de la Tri será superar la fase de grupos y hacer historia en su participación mundialista.

Con esta convocatoria, la Selección Sub-17 busca consolidar el proceso que la llevó al podio sudamericano y ahora apunta a dejar huella en la máxima cita juvenil de la FIFA en Marruecos.

Esta es la lista de 21 convocadas para el Mundial sub-17 de Marruecos

Porteras: Romina Leigue (Liga de Quito), Analía Machuca (Independiente del Valle) y Nayely Rodríguez (Universidad Católica).

Defensas: Esther Carabalí, Rosa Estupiñán, Maie Zambrano (Independiente del Valle), Zoe Garcés (Club Olé-USA).

Centrocampistas: Xiomara Alcívar (Liga de Quito), Emily Delgado (Universidad Católica), Erika López (Club Ñañas), Mary Guerra, Abigail Villacís (Independiente del Valle).

Atacantes: Dayanna Andocilla, Rihanna Quiñónez (Búhos ULVR), Valeria Briones, Emily Vargas, Scarleth Garaicoa (Barcelona), Emily Fierro, Ammy Flores, Jaslym Valverde (Independiente del Valle) y Nicole Yepez (Universidad Católica).

🌟 ¡La ilusión se enciende! 🌟



Ellas son nuestras representantes en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, Marruecos 2025 📋#LaTriNosUne 🇪🇨 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 24, 2025

