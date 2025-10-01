Copa Ecuador: ¿Por qué Emelec no juega ante Leones del Norte? Motivo y nueva fecha

Este miércoles 1 de octubre Emelec debía disputar su partido de octavos de final de Copa Ecuador, pero fue reagendado

El arranque de octubre trajo consigo una pregunta que encendió a la hinchada eléctrica: ¿juega o no juega Emelec en la Copa Ecuador? La respuesta llegó con cierto desencanto, pues el duelo ante Leones del Norte, programado para este miércoles 1 de octubre, a las 16:00, en el estadio Olímpico de Ibarra, no se llevará a cabo en la fecha original.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del torneo, explicó que la decisión se debe al cierre de carreteras ocasionado por el paro nacional, situación que complicó los planes logísticos de Emelec. Sin poder trasladarse de manera segura hasta Ibarra, la delegación azul quedó imposibilitada de cumplir con el itinerario.

¿Cuándo se va a jugar?

En consecuencia, la FEF reprogramó el encuentro. Ahora, el partido se disputará el miércoles 8 de octubre, en el mismo horario y escenario. La medida también se aplicó al compromiso entre San Antonio Fútbol Club y Liga de Quito, otro duelo de octavos que igualmente debía jugarse en Ibarra. Dicho enfrentamiento se trasladó para el jueves 9 de octubre.

El parón altera los tiempos, pero no apaga la ilusión. Emelec, que viene de eliminar en penales a Miguel Iturralde, espera recuperar fuerzas y mejorar su desempeño en una competencia que se ha mostrado impredecible. En frente estará Leones del Norte, un club que ha sorprendido a propios y extraños al dejar fuera a Sembrando Buenos Campeones y a Orense.

El equipo imbabureño cuenta con un cuerpo técnico de lujo, conformado por históricos exmundialistas como Giovanny Espinoza, Edison Méndez, Neicer Reasco y Jiovanny Ibarra, lo que da un tinte especial a su participación.

Con esta reprogramación, los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 deberán esperar unos días más. Hinchas azules y seguidores del fútbol nacional marcan ya en sus calendarios la nueva fecha: el 8 de octubre en Ibarra, cuando Emelec y Leones del Norte finalmente midan fuerzas.

