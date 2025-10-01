Expreso
Willian Pacho
Willian Pacho, con PSG, buscarán mantener el título de campeón en la Champions League.Archivo

Barcelona vs PSG: El talento de Yamal contra la solidez de Pacho en Champions League

El jugador ecuatoriano en un duelo crucial este miércoles 1 de octubre 

La Champions League ofrece un duelo que promete encender emociones: Lamine Yamal frente a Willian Pacho, desde las 14:00 (hora de Ecuador), este miércoles 1 de octubre. Dos talentos unidos por la grandeza del torneo más prestigioso de Europa. 

El español del Barcelona de España, con apenas 17 años, disfruta del brillo, las cámaras y el protagonismo que lo colocan como una de las joyas del fútbol mundial. En la otra esquina aparece el ecuatoriano del PSG, un central de temple firme y carácter discreto, que evita los lujos y mantiene un bajo perfil.

Así llegan Barcelona vs PSG

Mientras Yamal busca desequilibrar con velocidad y magia ofensiva, Pacho se impone con jerarquía y seguridad en defensa. Más que un partido, es el contraste de estilos y personalidades que hoy paraliza al mundo futbolero.

Willian Pacho, 23 años (n. 2001. Posición: Defensa central. Club: PSG.

Estilo de juego: Zaguero firme, rápido y con gran capacidad de anticipación. Muy bueno en el juego aéreo y marcaje. Destaca por su salida limpia desde el fondo y liderazgo en defensa. Se enfoca en impedir goles, más que en generarlos.

Proyección: Es ya un pilar de la Selección de Ecuador y uno de los centrales sudamericanos más cotizados en Europa.

Lamine Yamal
Lamine Yamal se ha convertido en la estrella de FC Barcelona.EFE
Todo lo que ha ganado Pacho

Titulos: Champions League, la Supercopa de Europa, la Ligue 1, la Copa de Francia (con el PSG), la Jupiler League, la Copa de Bélgica, la Supercopa de Bélgica (con el Royal Antwerp), la Copa Sudamericana, la LigaPro y la Copa Libertadores Sub-20 (con Independiente del Valle).

Lamine Yamal: Nacionalidad: Española (origen marroquí-guineano). Edad: 17 años (n. 2007). Posición: Extremo derecho. Club: FC Barcelona (LaLiga, España).

Estilo de juego: Atacante desequilibrante, encarador, rápido y habilidoso.

Especialista en el uno contra uno. Tiene buena pegada con zurda y visión de pase. Más orientado a generar ocasiones de gol.

Proyección: Considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial; muchos lo ven como el “nuevo Messi” por su talento precoz.

Titulos: Dos Ligas (2023 y 2025), una Eurocopa (2024), una Supercopa de España (2025) y una Copa del Rey (2025)

