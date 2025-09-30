Barcelona vs. PSG: Willian Pacho desafía al Barça de Lamine Yamal | Champions League

El defensa ecuatoriano se alista para comandar la defensa parisina en su visita a Montjuic el miércoles 1 de octubre

Willian Pacho se alista para comandar la defensa del PSG en su visita al Barcelona.

Willian Pacho liderará el miércoles 1 de octubre la defensa del PSG, que visita a Barcelona en uno de los cotejos más atractivo que ofrece la segunda jornada de la fase de liga de Champions League.

(Le puede interesar: Piero Hincapié se perderá el Arsenal vs. Olympiacos por esta razón | Champions League)

El zaguero ecuatoriano no solo tendrá la misión de contener al tridente culé compuesto por Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferrán Torres, sino también de comandar una línea defensiva remendada, ante la sensible ausencia de Marquinhos.

El capitán brasileño estará fuera varias semanas por una lesión en el cuádriceps izquierdo. En su lugar, el ucraniano Ilya Zabarnyi (23 años, al igual que Pacho) apunta a ser titular.

Lamine Yamal se ha convertido en la estrella de FC Barcelona a sus 18 años. EFE

Será la segunda vez en la temporada que esta dupla actúe junta, tras coincidir en la derrota 1-0 frente al Olympique de Marsella (fecha 5), partido en el que Pacho fue sustituido al minuto 64.

El entrenador español Luis Enrique ha buscado consolidar dos sociedades en la zaga: Marquinhos-Pacho y Zabarnyi-Beraldo, siendo esta última la más utilizada esta temporada con cuatro partidos. Sin embargo, para la Champions el entrenador del PSG apuesta por hombres de confianza como Pacho, decisivo en la conquista del título 2024-25.

La reciente victoria (2-0) sobre Auxerre le devolvió al PSG el liderato de la Ligue 1. El reto ahora es replicar ese rendimiento en Montjuic ante un Barcelona que se consolida semana a semana como uno de los equipos más dominantes de Europa y que también lidera en LaLiga bajo la dirección técnica de Hansi Flick.

¿Tini y Rodrigo de Paul preparan su boda? Leer más

Barcelona y PSG llegan con sensibles ausencias

Además de Marquinhos, el PSG no contará con Ousmane Dembélé (reciente ganador del Balón de Oro) ni con Doué. Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves son duda, mientras que Khvicha Kvaratskhelia quedó descartado.

Por su parte, el Barça afronta las ausencias de Joan García, Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermín López y Raphinha, este último uno de los jugadores más desequilibrantes del elenco catalán.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!