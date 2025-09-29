Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Hinchas El Nacional
Los hinchas reclamaron durante el partido con varias pancartas.CORTESÍA

Reacciones de los hinchas: ¿Qué piensan realmente de la situación en El Nacional?

Los hinchas de El Nacional opinan en redes sociales sobre la preocupante situación del Bi-Tricampeón en LigaPro

los hinchas del equipo 'Militar' se encuentran con frustración y decepción al ver los partidos de su equipo. Supuestas extorsiones, amenazas y amaños de partidos se suman a los problemas institucionales y futbolísticos que vive el cuadro quiteño. Por suerte para ellos, consiguieron los puntos suficientes para salvarse del cuadrangular de descenso, en donde probablemente hubieran terminado la temporada con un cupo directo a Serie B.

RELACIONADAS

Los comentarios de los hinchas de El Nacional se hicieron notar en redes sociales

En X (antes Twitter) los comentarios en contra de la dirigencia de El Nacional no se quedaron atrás, e hinchas como @locoporelbitri reafirmaron su malestar y angustia por la situación del club que apoyan.

Otros dan a notar sus sospechas de que las apuestas siguen siendo un problema dentro del equipo rojo.

Lee también: El Nacional, goleada incrementa sospechas de amaños

Confrontación de la hinchada de El Nacional con el presidente del club, Marco Pazos

Antes del partido vs Mushuc Runa, en las inmediaciones del estadio Olímpico Atahualpa, varios hinchas se colocaron en lo que parece ser un estacionamiento del escenario deportivo, en donde se encontraba Marco Pazos, actual presidente del equipo 'Militar'. Su presencia alertó a los hinchas rojos que rápidamente se acercaron hacia el y le hicieron saber su disconformidad con la actualidad del equipo.

Después del partido, el presidente Marco Pazos dio confusas declaraciones a los medios, en los que alega que los últimos resultados se han dado por "varios factores como los del domingo pasado", haciendo referencia al partido que perdió El Nacional por 4 goles a 0 frente al Club Sport Emelec en el estadio George Capwell.

Por el momento, en El Nacional los problemas continúan, ya que dos de sus jugadores no fueron tomados en cuenta en el partido pasado, por razones extra futbolísticas relacionadas al tema de los amaños y apuestas en partidos que existen en el futbol ecuatoriano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Richard Calderón, prefecto de Imbabura: mirada a su gestión y los retos que enfrenta

  2. Festival de coros en Guayaquil: este es el cronograma de los grupos que participarán

  3. ¿Cuál es el sector con más robos del sur de Guayaquil? Esto revela la Policía

  4. Negrita, cuando la técnica francesa se encuentra con los sabores de Manabí

  5. 69 Segundos tocará en Bogotá, en el tour de Lagwagon en América Latina

LO MÁS VISTO

  1. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  2. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  3. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  4. Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 29 de septiembre

  5. Tras la anulación de la Ley de Integridad: ¿se pierden los beneficios tributarios?

Te recomendamos