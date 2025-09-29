Reacciones de los hinchas: ¿Qué piensan realmente de la situación en El Nacional?

Los hinchas de El Nacional opinan en redes sociales sobre la preocupante situación del Bi-Tricampeón en LigaPro

los hinchas del equipo 'Militar' se encuentran con frustración y decepción al ver los partidos de su equipo. Supuestas extorsiones, amenazas y amaños de partidos se suman a los problemas institucionales y futbolísticos que vive el cuadro quiteño. Por suerte para ellos, consiguieron los puntos suficientes para salvarse del cuadrangular de descenso, en donde probablemente hubieran terminado la temporada con un cupo directo a Serie B.

Los comentarios de los hinchas de El Nacional se hicieron notar en redes sociales

En X (antes Twitter) los comentarios en contra de la dirigencia de El Nacional no se quedaron atrás, e hinchas como @locoporelbitri reafirmaron su malestar y angustia por la situación del club que apoyan.

Los que defienden a Pazos siempre salen con la misma "hazte cargo vos" jajajaja vuelvo y les repito yo también puedo entrar a hablar pura paja y deber 5 o más meses de sueldo a TODOS los empleados del club pero me convertiría en lo que tanto jure destruir

Tengo 28 años en 10… — Marcos Olmedismo for ever (@locoporelbitri) September 29, 2025

Otros dan a notar sus sospechas de que las apuestas siguen siendo un problema dentro del equipo rojo.

Vergüenza! Chala regalo 2 goles claritos, ojo que las apuestas siguen en el camerino 👀💰 — Joan Romo (@JoAnRoMo1996) September 27, 2025

Confrontación de la hinchada de El Nacional con el presidente del club, Marco Pazos

Antes del partido vs Mushuc Runa, en las inmediaciones del estadio Olímpico Atahualpa, varios hinchas se colocaron en lo que parece ser un estacionamiento del escenario deportivo, en donde se encontraba Marco Pazos, actual presidente del equipo 'Militar'. Su presencia alertó a los hinchas rojos que rápidamente se acercaron hacia el y le hicieron saber su disconformidad con la actualidad del equipo.

#LigaEcuabet #Quito

Hinchas de El Nacional le reclamaron al presidente de la institución, Marco Pazos, antes del inicio del partido ante Mushuc Runa donde el conjunto militar perdió por goleada con un 5 a 0 de local pic.twitter.com/CJUufEnhPg — Minuto & Medio (@MinMedio) September 27, 2025

Después del partido, el presidente Marco Pazos dio confusas declaraciones a los medios, en los que alega que los últimos resultados se han dado por "varios factores como los del domingo pasado", haciendo referencia al partido que perdió El Nacional por 4 goles a 0 frente al Club Sport Emelec en el estadio George Capwell.

Ing. Marco Pazos presidente de #ElNacional tras la derrota 5x0 ante #MushucRuna

ℹ️: CathycGonzález pic.twitter.com/5lAMc2WN3D — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) September 27, 2025

Por el momento, en El Nacional los problemas continúan, ya que dos de sus jugadores no fueron tomados en cuenta en el partido pasado, por razones extra futbolísticas relacionadas al tema de los amaños y apuestas en partidos que existen en el futbol ecuatoriano.

