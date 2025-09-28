El Nacional, goleada incrementa sospechas de amaños

La goleada recibida ante Mushuc Runa dejó dudas en un equipo que hace 8 días habla de separar jugadores por presuntos amaños.

Franklin Carabalí (d) y el técnico Juan Carlos Pérez reflejan la impotencia por el 5-0 que además dejó la expulsión de dos jugadores, entre ellos Carabalí.

La goleada (0-5) sufrida ante el penúltimo de la tabla de la LigaPro, Mushuc Runa, despertó nuevamente sospechas en El Nacional, luego de que la semana pasada dos jugadores pidieran salir del equipo por supuestamente recibir amenazas de extorsión.

Para el duelo ante El Ponchito, el entrenador Juan Carlos Pérez no convocó al arquero David Cabezas, ni al defensa Anthony Bedoya, cuya marginación estaría ligada a situaciones “extrafutbolísticas”, que el propio técnico denunció tras la derrota 0-4 frente a Emelec.

“No estoy permitido para hablar de ciertas cosas que están pasando; seguramente el presidente (Marco Pazos) va a hablar... voy a tratar de que después de esas declaraciones se pueda decir lo que está pasando”, dijo Pérez.

En ese contexto, el titular de la institución militar supo manifestar tras la goleada ante el cuadro ambateño, que fue un partido que “no se esperaba”, porque iban con el claro objetivo de ganarlo. “Lastimosamente se fue de las manos con las expulsiones y ya no tuvimos oportunidad de remontarlo”, precisó.

Sobre los factores externos, Pazos remarcó que “uno de ellos tal vez fue el problema que tuvimos el domingo 21 de septiembre de 2025 del cual no voy a decir absolutamente nada hasta que aclaremos las cosas y se haga bien la investigación”, señaló.

El presidente dijo que prefiere mantener el silencio porque “el club puede recibir una sanción o ser demandado por cualquier cosa que yo pueda decir”, enfatizó y remarcó que “lo único que les digo es que esperábamos una victoria para meternos más arriba... pero algo pasó”.

Además de los cinco goles recibidos ante los ambateños, se cuestionan las dos expulsiones de Adrián Cela y Franklin Carabalí, sobre todo esta última porque surgió tras una reacción indebida del jugador al patear el balón sobre un rival, cuando la falta ya estaba pitada.

Los hinchas reclamaron durante el partido con varias pancartas. CORTESÍA

Afición herida

Entre los hinchas del conjunto rojo existe un evidente desconcierto. “Íbamos a presenciar una victoria clara, pero tampoco creo que sean producto de las extorsiones, aunque el presidente en pocas palabras le dijo eso a un hincha”, mencionó Sandra Topon.

En un video subido a las redes sociales se mira cómo el presidente del club encara a un hincha que le reclama por la situación y Pazos le responde: “¿Si viste lo que pasó en el último partido?”.

La reacción del hincha fue pedirle que “ponga mano dura y pague los sueldos a los jugadores para que suden la camiseta”.

Las derrotas ante Emelec (4-0) y Mushuc Runa (5-0), en las que recibieron 9 goles, hacen que todos piensen mal. “Uno ya piensa solo en lo malo”, sostuvo Sebastián Silva, otro hincha y socio.

Los aficionados mostraron su malestar ante esta situación con pancartas, que, de acuerdo con Sandra, fueron obligadas a retirar “por parte de los miembros de seguridad de LigaPro”.

“Que vuelvan las FF.AA.”

Si bien el club antes solo vivía una dura crisis económica, la realidad actual es que ahora está inmiscuido presuntamente en actividades de extorsión, por lo que los aficionados hicieron un pedido para que las Fuerzas Armadas tomen de nuevo el control del equipo.

“Antes, cuando los militares estaban a cargo, no sucedían estas cosas, por eso con un grupo de amigos pedimos su regreso. El Nacional no merece estar pasando por esto”, sostuvo Carlos Almeida.

Desde que cambiaron los estatutos, tres han sido los presidentes civiles que han estado al frente de la institución: Jorge Yunda, Lucía Vallecilla y actualmente Marco Pazos.

🔴LA HINCHADA CRIOLLA CANSADA🔴



En la previa del compromiso algunos hinchas criollos confrontaron al cuerpo técnico y directiva criolla por la dura realidad que vive el Club Deportivo El Nacional⚽️#ntuv #elmediomasrojo #elnacional pic.twitter.com/W8VvbRtkHn — Nacional Toda Una Vida EC (@nacionaltuv) September 27, 2025

