Ecuatorianos no terminaron la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo

Los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz (EF Education EasyPost), Jonathan Caicedo (Petro Like) y Martín López (XDS Astana) no completaron la prueba de ruta del Mundial, disputada este domingo 28 de septiembre de 2025 en la ciudad de Kigali, Ruanda.

La dureza del recorrido de 267,5 kilómetros hizo mella en los tricolores, quienes fueron parte de los 135 ciclistas que también quedaron fuera. Solo 30 terminaron, entre ellos el esloveno Tadej Pogacar, quien se quedó con su segundo título de manera consecutiva.

“Orgulloso de dejarlo todo por mi país, incluso cuando las cosas no salen como uno sueña. Gracias a todos por su apoyo”, publicó Carapaz en sus redes sociales al finalizar la carrera.

De acuerdo con informes de prensa, el primero en salir fue el imbabureño Martín López, seguido por Caicedo, y a falta de 24 km de la meta lo hizo el campeón olímpico en Tokio 202 +1, Richard Carapaz.

Razones de la salida

En diálogo con diario EXPRESO desde Ruanda, el director deportivo Anderson Padilla explicó que la razón “fue por decisión de los comisarios, quienes retiraban a los ciclistas al tener una diferencia considerable (de 4 minutos), y más no por voluntad propia”.

Ahora, los tres ciclistas volverán a sus escuadras para afinar el calendario para el cierre de la temporada y planificar el 2026.

Carapaz fue el último de los ciclistas ecuatorianos en salir del recorrido de la prueba de ruta del Mundial de Ruanda Cortesía

Pogacar se toma revancha

Tras finalizar cuarto en la contrarreloj individual del Mundial de Ruanda, el esloveno Tadej Pogacar volvió a demostrar su condición de gran dominador de esta época del ciclismo mundial.

Lo hizo realizando un devastador ataque a falta de 100 kilómetros para la meta para entrar en solitario a la meta. El segundo lugar fue para el belga Remco Evenepoel, mientras que el irlandés Ben Healy completó el podio.

