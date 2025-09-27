Barcelona SC pierde terreno en LigaPro tras empate que favoreció a Independiente

Barcelona SC contra las cuerdas: depende de Delfín y choca con Independiente del Valle

Ismael Rescalvo con gestos de molestias en la zona técnica de Barcelona SC.

El 28 de septiembre de 2025 la hinchada de Barcelona SC vivirá un contraste extraño: por dos horas se aferrará al destino de Delfín. Sí, los canarios, acostumbrados a vestirse de amarillo, cruzarán los dedos con camiseta celeste imaginaria, esperando que Independiente del Valle no siga sumando. Luego que los amarillos empataran 1-1 ante Aucas en la fecha 30 en el estadio Monumental.

La matemática es fría. Independiente ya alcanzó 63 puntos, nueve más que Barcelona, y aún tiene un partido pendiente frente a Delfín. Si ganan, la ventaja crecerá a 12 unidades, un abismo casi duro de escalar.

Lo del 27 de septiembre en Guayaquil, agravó el escenario: Barcelona solo empató 1-1 con Aucas en el Monumental, resultado que dejó frustración y silbidos en las gradas.

La cara de los jugadores de Barcelona lo dice todo. Miguel Canales / Expreso

Gol de temprano, pero solo sirvió para el empate

El inicio había sido prometedor. Apenas al minuto 4, Octavio Rivero apareció con instinto letal tras pase de Joaquín Valiente. Fue su séptimo gol en la LigaPro y la ilusión se encendió. Pero la fiesta duró poco. Una desconcentración defensiva de Rangel permitió a Segura empatar con un cabezazo.

El rostro desencajado de Ismael Rescalvo lo decía todo; la hinchada sintió cómo el título volvía a escaparse.

Barcelona cerró la primera fase en el segundo puesto con 54 unidades, producto de 16 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Pero más allá de las cifras, lo que duele es haber dejado escapar puntos clave en casa. La presión ahora es doble: ganar lo que viene y rezar por un tropiezo de Independiente.

El destino, caprichoso, no da tregua. En el debut del hexagonal, Barcelona recibirá precisamente a Independiente en Guayaquil. Será el duelo que marque la ruta: o el Monumental revive la ilusión o los Rayados sellan una supremacía que parece no tener techo.

