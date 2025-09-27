LigaPro: Así queda la tabla de posiciones luego del empate de Barcelona SC ante Aucas

Finaliza la fase inicial de LigaPro con variantes en los hexagonales y cuadrangular de la clasificatoria. Conoce cómo quedó

En el estadio Monumental, Barcelona jugó contra Aucas en la fecha 30 de la LigaPro.

Una fecha crucial es la que se vive en la jornada 30 de la LigaPro en su fase inicial. Barcelona Sporting Club, que recibió este sábado 27 de septiembre a Aucas en el estadio Monumental, buscó acortar distancias con el puntero absoluto de la tabla, Independiente del Valle (IDV), pero no todo fue como lo esperado.

Aunque se puso adelante en el marcador en su escenario deportivo, el Ídolo fue empatado (1-1) y luego no tuvo reacción contra un rival que también se jugaba los objetivos en la clasificatoria del segundo hexagonal. Los dirigidos por Gabriel Pereyra salieron a no perder el encuentro en Guayaquil.

A IDV no lo bajan de la cima. Hace tres fechas atrás ya se conocía la diferencia de puntos que existía con sus inmediatos seguidores que, además del conjunto amarillo también se suman Liga de Quito, Universidad Católica, Deportivo Cuenca y Orense. Todos irán por el título y los cupos a Libertadores y Sudamericana.

Ismael Rescalvo con gestos de molestias en la zona técnica de Barcelona SC. Miguel Canales / Expreso

Los rayados del Valle debe aprovechar el resultado en casa de Barcelona. Este domingo 28 recibe en el estadio Chillo Jijón a Delfín, a partir de las 16:00 (hora de Ecuador), un contrincante que intentará salir de los riesgosos puestos del cuadrangular del descenso. Sin embargo, su irregularidad indica que no es favorito para ganarlo.

¿Quiénes van a pelear por el descenso de LigaPro?

En la parte baja ya están condenados a pelear por no descender están Manta y Mushuc Runa. A estos equipos se les sumaría Vinotinto, Técnico Universitario y Delfín, como posibles participantes en la zona inferior de la clasificación.

Vale recordar que, en el segundo pelotón de clubes de la tabla solo se disputarán dos boletos para la Copa Sudamericana. Es decir, los que avanzarán al segundo certamen más importantes del continente serán los que queden en el séptimo y el octavo lugar, respectivamente.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025



