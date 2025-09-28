AC Milan vs Napoli HOY: Dónde ver EN VIVO el partido de Pervis Estupiñán en Italia

El jugador ecuatoriano vuelve a la acción en la Serie A y ahora dice presente en el duelo por la fecha 5 del torneo

La Serie A de Italia se enciende este domingo 28 de septiembre con un duelo de titanes que promete chispas. El AC Milan recibe al vigente campeón, Napoli, en el estadio de San Siro, a parir de las 13:45 (hora de Ecuador) por la quinta fecha del torneo local.

El Milan, tras una temporada pasada agridulce, ha vuelto con un claro objetivo: recuperar el brillo en la liga. Con un arranque sólido de tres victorias y una sola derrota, los rossoneri se han posicionado en la parte alta de la tabla. Su reciente victoria en la copa contra el Lecce y un triunfo decisivo contra el Udinese en la liga, demuestran que el equipo está en un momento de forma excelente.

Pero la gran sorpresa para la afición milanista es la inesperada inclusión del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán en el equipo titular. El futbolista, conocido por su increíble velocidad y potente ataque por la banda, ha sido una pieza clave en el esquema del entrenador.

AC Milan apunta a ganar la Copa de Italia 2025-26 con la presencia del ecuatoriano Pevis Estupiñán. cortesía

La participación del lateral izquierdo tricolor en el rossoneri no solo ha elevado el nivel defensivo del equipo, sino que también ha aportado una nueva dimensión a su juego ofensivo, demostrando que su fichaje ha sido un acierto rotundo.

Por otro lado, el Napoli ha comenzado esta temporada demostrando por qué es el actual campeón. Con un historial impecable de cuatro victorias en cuatro partidos, se ubica en lo más alto de la tabla. Su juego, tan vertiginoso como letal, confirma que este año volverán a ser serios candidatos al título. Este invicto ha generado una gran expectación entre los aficionados, quienes esperan ver si el equipo puede mantener su racha ganadora.

¿Dónde ver el partido entre AC Milan y Napoli?



Para no perderte ni un solo instante de este electrizante choque entre AC Milan y Napoli, sigue la transmisión por la señal de ESPN o, si lo prefieres, accede a la plataforma de streaming Disney+. Este es un partido que nadie querrá perderse y menos en Ecuador por la presencia de Estupiñán.

PREVIA | AC Milan vs Napoli - Serie A Italia



EN VIVO | AC Milan vs Napoli - Serie A Italia



