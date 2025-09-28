Orense vs Emelec HOY: Hora, canales para ver EN VIVO el partido de HOY | LigaPro

El Bombillo busca una nueva clasificación a Copa Sudamericana. Para eso debe empezar ganando en Machala contra los bananeros

Sin chances de llegar al primer grupo de equipos hace dos fechas, Emelec busca consolidarse en lo alto del segundo hexagonal en el cierre de la fase inicial de LigaPro. Para eso, el sacar el resultado como visitante contra Orense, por la fecha 30 del torneo, será clave para incrementar la ventaja ante sus inmediatos seguidores y ver en el horizonte una potencial clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

La tarde de este domingo 28 de septiembre, desde las 16:00 (hora de Ecuador), el Bombillo jugará en casa de los bananeros con la firme idea de sostener la recuperación en la competencia tras el 4-0 en el George Capwell ante El Nacional, la semana pasada. El factor anímico marcará la ruta para alcanzar ese objetivo.

Y es que, el conjunto eléctrico, de pésimas campañas hace tres años, no sabe lo que es disputar partidos internacionales oficiales desde la temporada 2023, donde jugó la Sudamericana. Una vez alejado de la zona del descenso y con una sustancial mejoría con el técnico Guillermo Duró, el fin se fijó en el certamen organizado Conmebol.

Emelec recibe a El Nacional en la fecha 29 de la LigaPro 2025. FREDDY RODRIGUEZ

Aún así, en medio de esa meta está la persistente crisis económica que mantiene a los jugadores sin sus suelos que, en muchos casos, están impagos por cuatro, cinco o seis meses. Esta situación ya los hizo tomar la medida de no concentrar para el cotejo frente a los puros criollos la semana anterior y, hasta donde pudo conocer EXPRESO, el descontento se hizo vidente para el compromiso de hoy.

Para medirse contra los machaleños, Christian Cueva, José Angulo, Facundo Castelli y Luis Caicedo (de último momento) no estarán disponibles para el técnico Guillermo Duró por lesión. Los que sí ingresarían al rol estelar son José Francisco Cevallos, Jaime Ayoví y Luis Castillo, quien estuvo suspendido una jornada.

Por su parte, el rival de turno de los azules, Orense, busca culminar en una mejor posición del primer hexagonal. Tiene un ‘techo’ de 49 unidades en caso de quedarse con la victoria y podría quedarse hasta en el tercer casillero en el cierre de esta etapa, por debajo de Independiente del Valle y Barcelona, respectivamente.

El equipo de Duró afrontará el partido en el estadio 9 de Mayo de Machala con el objetivo de repetir lo hecho en el primer enfrentamiento de la temporada, donde se quedó con la victoria (1-0) con el solitario tanto de Ayoví en el George Capwell.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Emelec ante Orense?



El compromiso entre Orense y Emelec será clave para los objetivos de cada uno de los clubes y podría dejar sorpresas en la tabla. Los aficionados podrán disfrutar de este crucial encuentro por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En esta ocasión no se transmitirá el encuentro por un canal de televisión abierta.

