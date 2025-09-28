Pedro Pablo Perlaza, formador de Antonio Valencia, lucha contra cáncer de próstata

El ‘Papi’ Perlaza: del descubrimiento de talentos al reto del cáncer a los 72 años

Pedro Pablo Perlaza, el maestro de figuras de la Tri, enfrenta cáncer de próstata

Pedro Pablo Perlaza Concha, conocido en el fútbol ecuatoriano como el Papi Perlaza, brilló como jugador en clubes como Barcelona SC, Emelec y Esmeraldas Petrolero, pero su mayor legado está en el descubrimiento y formación de talentos.

En Lago Agrio trabajó con Antonio Valencia desde los 11 hasta los 16 años, antes de que el amazónico triunfara en el Manchester United.

Hoy, a los 72 años, Perlaza enfrenta un partido muy distinto: el cáncer de próstata. En diálogo con EXPRESO, revela cómo la fe en Dios lo mantiene fuerte.

“Tengo la bendición de Dios, Él todo lo puede. Sé que voy a salir de esta”, dice convencido.

El formador de talentos

En su carrera como formador, Perlaza descubrió a jugadores que marcaron a la Selección y a los clubes de Serie A. Entre ellos: Antonio y Éder Valencia, Álex y Miller Bolaños, Jefferson Orejuela, Enner Valencia, Richard Calderón, Pedro Pablo Velasco, Cristian Pinilla y los hermanos Godoy.

“Yo tengo una vista tremenda para detectar talentos, ese don me lo regaló Dios”, afirma con orgullo.

Una vida entre Guayaquil y la Amazonía

Perlaza se radicó en Lago Agrio en 1997 tras los Juegos Amazónicos. Allí levantó una escuela de fútbol, aunque reconoce que la falta de apoyo económico ha sido un obstáculo. “Algunos padres no pagan las mensualidades, pero seguimos adelante por amor al fútbol”, explica.

Fe y fortaleza en la adversidad

A pesar del diagnóstico, Perlaza insiste en que su fe lo sostiene:

“Estoy con la fe en Dios, Él me sacará de este partido de 180 minutos”.

El formador de dos capitanes históricos de la Tri, Antonio y Enner Valencia, hoy libra la batalla más difícil de su vida, con la misma convicción que lo llevó a detectar estrellas en canchas polvorientas del Oriente ecuatoriano.

