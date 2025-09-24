Moisés Caicedo e Hincapié ya aparecen en la foto oficial del Chelsea y Arsenal

Moisés Caicedo y Piero Hincapié, jugadores de la selección ecuatoriana, aparecen en las fotos oficiales de las plantillas del Chelsea y Arsenal, equipos donde actualmente militan y donde son protagonistas de uno de los derbis más importantes de Inglaterra.

Primero fue Hincapié, quien llegó apenas esta temporada a los 'gunners' y donde aún le ha costado hacerse espacio, acumulando únicamente 1 minuto en Champions League frente al Athletic de Bilbao y una sola convocatoria en Premier League. Pese a eso, el jugador aparece junto a sus compañeros y figuras del equipo de Mikel Arteta.

Foto oficial de la plantilla del Arsenal 2025/2026

Moisés Caicedo también dice presente en la foto oficial de su club, el Chelsea de Londres, lugar que a convertido en su casa desde que llegó a los 'blues' en el 2023, y en donde se ha hecho figura del equipo campeón de Conference League y del ultimo Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos este año. Figuras como Cole Palmer y el argentino Alejandro Garnacho aparecen junto al ecuatoriano en una foto que hace 5 años hubiera sido impensada para cualquiera, pero que hoy, ya es una realidad.

Foto oficial de la plantilla del Chelsea 2025/2026

