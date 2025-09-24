Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

moises caicedo piero hincapié ecaudor
Moisés Caicedo y Piero Hincapié (d) comparte en selección ecuatoriana de fútbolArchivo

Moisés Caicedo e Hincapié ya aparecen en la foto oficial del Chelsea y Arsenal

Los jugadores ecuatorianos se tomaron la gráfica de la temporada con sus equipos europeos

Moisés Caicedo y Piero Hincapié, jugadores de la selección ecuatoriana, aparecen en las fotos oficiales de las plantillas del Chelsea y Arsenal, equipos donde actualmente militan y donde son protagonistas de uno de los derbis más importantes de Inglaterra.

RELACIONADAS

Primero fue Hincapié, quien llegó apenas esta temporada a los 'gunners' y donde aún le ha costado hacerse espacio, acumulando únicamente 1 minuto en Champions League frente al Athletic de Bilbao y una sola convocatoria en Premier League. Pese a eso, el jugador aparece junto a sus compañeros y figuras del equipo de Mikel Arteta.

Foto oficial de la plantilla del Arsenal 2025/2026

Lee también: FEF revela audios del VAR, tras las polémicas en Mushuc Runa vs Independiente (Video)

Moisés Caicedo también dice presente en la foto oficial de su club, el Chelsea de Londres, lugar que a convertido en su casa desde que llegó a los 'blues' en el 2023, y en donde se ha hecho figura del equipo campeón de Conference League y del ultimo Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos este año. Figuras como Cole Palmer y el argentino Alejandro Garnacho aparecen junto al ecuatoriano en una foto que hace 5 años hubiera sido impensada para cualquiera, pero que hoy, ya es una realidad.

Foto oficial de la plantilla del Chelsea 2025/2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Paro Nacional: Otavalo sigue sitiado, bloqueado e incomunicado tras visita de Noboa

  2. Violencia en Brasil: Así fueron golpeados los hinchas de Lanús por la policía

  3. Quito atendió 42 emergencias en tres días de intensas lluvias

  4. ¿Qué pasó con el proyecto del Cavrat en Tababela? Vecinos esperan una respuesta

  5. Liga de Quito vs Sao Paulo EN VIVO HOY: TV, hora y cómo llegar a los 10 millones

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador hoy, 24 de septiembre

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

Te recomendamos