Joao Rojas: “Lo de Barcelona SC es tormenta pasajera, no un terremoto”

Joao Rojas volvió a jugar con la camiseta amarilla en el Monumental. Tras su ausencia por lesión, el jugador reapareció en el empate 1-1 ante Aucas en la fecha 30 de LigaPro y no se guardó nada al momento de hablar del presente de Barcelona SC. Su regreso fue noticia, pero sus palabras encendieron todavía más el ambiente con el empate que no sirve de tanto para acortar distancias con Independiente del Valle.

RELACIONADAS Barcelona SC pierde terreno en LigaPro tras empate que favoreció a Independiente

“Barcelona es el 80 % del país y cualquier tormenta no tan fuerte parece un terremoto y todo se vuelva caótico. Sin embargo, hay un proceso importante y el club ha mejorado. Hace mucho tiempo no había un proyecto así. Aunque el equipo no gana, mejora. Esta es la directiva, el DT y los jugadores que habrá hasta fin de año; hay que dejar de hablar tantas cosas porque al fin y al cabo somos más”, dijo con firmeza, dejando claro que el camerino está blindado.

Ismael Rescalvo con gestos de molestias en la zona técnica de Barcelona SC. Miguel Canales / Expreso

Con su lesión se mejoró muchas cosas

LigaPro: Así queda la tabla de posiciones luego del empate de Barcelona SC ante Aucas Leer más

El volante confesó que su lesión, aunque traumática, trajo aprendizajes. “Después que pasó todo ese proceso traumático me alejé un poco en mi mundo, era un poco complejo. Siempre se me respetó el contrato y quiero rescatar de la directiva que mi proceso sirvió para que se mejoren muchas cosas”, señaló.

Incluso reveló un detalle curioso: “Se hizo una charla de seguros para que los jugadores y sus familias reciban iniciativas de prevención. En ese momento no era viable que yo vuelva a jugar al fútbol, hace un mes no lo creía y hoy estoy aquí compitiendo" comentó.

RELACIONADAS Guayaquil vivió la fiesta del atletismo de la Carrera 4K ZUMAR

Además fue terminando la novela: "El capítulo está cerrado, lo que se tenía que hablar se habló y no dejaremos que entre agua donde no debe entrar. Solo necesitamos entrar a Copa Libertadores. Médicos, jugadores, dirigentes, todos tiramos del mismo lado”.

Con la mira en el hexagonal final, Rojas dejó un mensaje directo a la hinchada: “Hay que dejar que se hable tantas cosas y venga a apoyarnos”.

Barcelona arranca su camino frente a Independiente del Valle, y Joao pide Monumental lleno.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!