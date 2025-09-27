Guayaquil vivió la fiesta del atletismo de la Carrera 4K ZUMAR

Guayaquil celebró la Carrera 4K ZUMAR con más de 600 atletas y fiesta ciudadana

Guayaquil vivió una verdadera fiesta deportiva con la Carrera 4K ZUMAR, que logró congregar a más de 600 participantes entre niños, niñas, jóvenes y adultos, quienes recorrieron con entusiasmo la avenida Manuel Gómez Lince, en el noroeste de la ciudad.

Desde el Polifuncional Municipal ZUMAR, en Bastión Popular, partió una marea humana de 330 hombres, 200 mujeres y 70 niños, demostrando que la actividad física y la integración social pueden ir de la mano.

Los primeros lugares recibieron medallas y múltiples premios donados por auspiciantes, en una competencia que tuvo momentos vibrantes de principio a fin. En la categoría general masculina, el samborondeño Luis Freire se quedó con el primer lugar tras una estrategia conjunta junto a sus compañeros del Team Freire Runner, David Romero y Carlos Morales, quienes completaron el podio.

Muchos ganadores que son el futuro del atletismo

En damas, la milagreña Kenia Calva, reconocida atleta de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), ratificó su nivel competitivo al adueñarse del primer puesto, seguida de cerca por Yomaira Peña y Lucía Candelario, quienes también dejaron en alto su esfuerzo.

La categoría infantil fue otro de los momentos destacados de la jornada. El pequeño Dante Troya, residente del Bloque 2 de Bastión Popular, se llevó la victoria en la carrera de un kilómetro y una gran cantidad de premios. El podio lo completaron Natasha Prado, segunda, y Jared Rosado, tercero.

Tras el intenso recorrido, la explanada del Polideportivo ZUMAR se transformó en un punto de encuentro donde se realizó una dinámica sesión de bailoterapia, brindando a la comunidad una alternativa de ejercicio para quienes no corrieron, pero querían sumarse a la celebración.

Con la organización de este evento, fue la Alcaldía de Guayaquil que ratificó su compromiso con la salud y el deporte, consolidando a Guayaquil, designada como Capital Americana del Deporte.

