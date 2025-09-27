Real Madrid sufre el peor partido del 2025: el Atlético lo aplasta en el derbi

El desastre del Real Madrid: goleada 5-2 del Atlético en el derbi del Metropolitano

La goleada del Atlético de Madrid para la historia.

Como un desastre absoluto, así fue catalogado el partido del Real Madrid en el derbi madrileño disputado en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid de Diego Simeone le endosó un 5-2 que ya se inscribe como la noche más oscura en la corta era de Xabi Alonso como entrenador merengue. España entera explotó tras la goleada, una manito que derrumbó la racha perfecta de siete triunfos consecutivos del conjunto blanco.

El encuentro arrancó con el aviso rojiblanco: Robin Le Normand sorprendió con un remate que abrió la cuenta. El Real Madrid, sin embargo, mostró orgullo y eficacia momentánea, levantando el marcador gracias a Kylian Mbappé y Arda Güler, que con dos disparos lograron voltear el resultado en su único momento de control.

Atlético de Madrid se dio un gusto goleando al Real Madrid.

Un segundo tiempo para soñar del Atlético de Madrid

Pero ese espejismo se quebró al filo del descanso con el empate de Alexander Sorloth, un cabezazo que presagiaba la tormenta.

La segunda mitad fue un monólogo colchonero. Julián Álvarez firmó un doblete inolvidable: primero desde el punto penalti tras un error de Güler y luego con una joya de tiro libre que dejó en silencio al banquillo blanco, nadie creía lo que pasaba.

Con el Madrid desarmado y hundido, Antoine Griezmann se encargó de poner la guinda en el tiempo añadido, desatando la locura rojiblanca y humillando al eterno rival.

El resultado abre un nuevo escenario en LaLiga EA Sports. Barcelona, que juega en Montjuic ante la Real Sociedad, tiene la posibilidad de convertirse en líder tras la caída madridista, mientras que el Atlético reduce a seis puntos la distancia en la tabla. En Chamartín, la derrota no solo es un tropiezo: es una alarma encendida para Xabi Alonso, señalado por primera vez en la temporada.

