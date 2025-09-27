PSG vs Auxerre EN VIVO Hoy: señal, alineaciones y jugadas del partido | Juega Pacho

EN VIVO: PSG de Willian Pacho y Dembélé busca revancha ante Auxerre en la Ligue 1

El Paris Saint-Germain vuelve a escena el sábado 27 de septiembre desde las 14:05 ante el Auxerre en el Parque de los Príncipes y lo hace con dos de sus figuras más destacadas del momento: el ecuatoriano Willian Pacho, quien ha sabido consolidarse en la defensa parisina, y Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro 2025.

El equipo de París buscará sacudirse del tropiezo sufrido en Marsella y reafirmar su poderío en la Ligue 1.

Alineaciones de PSG y Auxerre

PSG va por la recuperación en la fecha 6

El PSG llega tras caer 1-0 en el clásico, pero la confianza sigue intacta gracias a su solidez en casa, donde acumula tres triunfos seguidos: Angers (1-0), Lens (2-0) y la goleada europea contra Atalanta (4-0).

Pacho se ha convertido en una pieza esencial para Luis Enrique, aportando seguridad, velocidad y liderazgo en el bloque defensivo. Su capacidad para anticipar y salir jugando con criterio lo han vuelto un referente para los Rouge et Bleu.

En ataque, Dembélé vive su momento más brillante. Tras ser reconocido con el Balón de Oro, el francés se ha consolidado como el motor ofensivo del PSG, desequilibrante por las bandas y con la madurez necesaria para asumir el rol de estrella. La combinación entre la firmeza de Pacho en defensa y el desequilibrio de Dembélé en ataque perfila al club parisino como uno de los grandes favoritos de la temporada.

Del otro lado estará el Auxerre, que pese a un inicio irregular llega con un triunfo revitalizador frente al Toulouse. Christophe Pelissier plantea un sistema 5-2-3 para intentar frenar el arsenal parisino, con Donovan Léon en el arco y Francisco Sierralta en defensa como piezas clave.

El duelo promete emociones. PSG busca mantener su fortaleza en casa y apoyarse en su dupla estelar, Pacho y Dembélé, para dar un golpe de autoridad en la Ligue 1.

EN VIVO: PSG vs. Auxerre con Willian Pacho en acción

