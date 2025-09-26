Barcelona SC vs. Aucas: la posible alineación del Ismael Rescalvo en el Monumental

El Ídolo del Astillero reaparece con Rangel, Chalá y Arroyo en busca de una victoria clave ante Aucas en la LigaPro

El central Álex Rangel, el lateral izquierdo Aníbal Chalá y el volante Dixon Arroyo reaparecerían como titulares en Barcelona, que buscará sumar tres puntos ante Aucas en el cierre de la fase inicial de LigaPro.

(Le puede interesar: Mensaje de Liga de Quito causó indignación en un equipo de Uruguay: ¿qué pasó?)

El técnico español Ismael Rescalvo ya definió a los sustitutos de Gustavo Vallecilla (quien cumplirá el primero de sus tres partidos de suspensión), Xavier Arreaga y Leonai Souza, ausentes por acumulación de tarjetas amarillas.

Aunque el Ídolo del Astillero y el Papá ya conocen los hexagonales en los que competirán (primero y segundo, respectivamente), una victoria resultará clave para iniciar esta etapa de la mejor manera.

Xavier Arreaga celebra el gol del triunfo de Barcelona SC ante Deportivo Cuenca en la jornada 29 de la LigaPro 2025. API

Barcelona marcha segundo en la tabla con 53 puntos, a diez del líder, Independiente del Valle (63), y es el club con mayores opciones de arrebatarles el título liguero a los rayados.

FEF revela audios del VAR de la polémica decisión hacia Barcelona ante Cuenca (Video) Leer más

Aucas, en cambio, se ubica noveno, con 40 unidades, dos menos que Libertad (43), equipo que por ahora encabeza el hexagonal que otorgará un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

El duelo en el Monumental también se vive como una revancha para los toreros, ya que apenas han conseguido una victoria en sus últimos diez enfrentamientos ante los orientales. La última vez que Barcelona se impuso fue con un contundente 5-1, el 7 de mayo de 2023, por la novena fecha de la primera etapa.

Posible alineación de Barcelona SC para enfrentar al Aucas

Ignacio De Arruabarrena; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Gastón Campi, Aníbal Chalá; Jean Montaño, Dixon Arroyo, Jhonny Quiñónez, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Octavio Rivero.

Detalles para ver EN VIVO Barcelona SC vs. Aucas

Día: sábado 27 de septiembre

Horario: 19:00 de Ecuador

Dónde: estadio Monumental, Guayaquil

Canales de TV y streaming: Ecuavisa, Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!