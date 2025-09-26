Jorge Paladines, formador de técnicos en Ecuador, falleció a los 79 años

El fútbol ecuatoriano llora la partida de uno de sus referentes históricos. Jorge Alberto Paladines Vallejo, reconocido como el profesor Paladines, falleció el miércoles 23 de septiembre a los 79 años, tras una dura batalla contra una enfermedad que lo aquejó durante varios meses.

Su nombre quedará grabado no solo por su paso como entrenador en distintos clubes, sino por su papel trascendental en la formación de técnicos y el fortalecimiento institucional del balompié nacional.

Durante su carrera, Paladines asumió la dirección técnica de equipos en la Serie A como Delfín, Green Cross, Calvi y Esmeraldas Petrolero, además de conjuntos en la segunda categoría de Guayas y Los Ríos. Fue también entrenador de la selección de fútbol del Guayas y, en un capítulo clave de su vida, fundador del Paladin’s FC, equipo del que fue presidente vitalicio y con el cual impulsó a jóvenes futbolistas y entrenadores.

Daba cursos junto a Dussan Drascovick

Sin embargo, su huella fue más allá de la cancha. Durante años lideró procesos de capacitación para entrenadores a nivel nacional, en estrecha colaboración con el técnico yugoslavo Dussan Drascovick. Juntos recorrieron provincias y dictaron decenas de cursos que contribuyeron a profesionalizar a cientos de entrenadores, sembrando una cultura de estudio y actualización en el fútbol ecuatoriano.

En sus últimos años, pese a su retiro de los banquillos, Paladines se mantuvo activo en el deporte, compartiendo partidos de fútbol tenis con exseleccionados de Ecuador y mostrando siempre la misma pasión que lo caracterizó.

Tras conocerse su partida, las muestras de pesar se multiplicaron. La Asociación de Fútbol del Guayas expresó públicamente sus condolencias y recordó con respeto su trayectoria. Su amigo cercano, el entrenador Joaquín López, subrayó que Paladines fue un trabajador incansable y un referente de liderazgo en la Asociación de Entrenadores.

