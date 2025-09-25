Fechas y señal de TV: Liga de Quito vs Palmeiras en las semifinales de Libertadores

Liga de Quito ya conoce fechas de semifinales ante Palmeiras en Copa Libertadores

Todo el festejo de Liga de Quito en el estadio Morumbí.

Liga Deportiva Universitaria de Quito ya tiene definido su calendario para las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde se medirá ante Palmeiras de Brasil. Los Albos llegan con confianza tras eliminar a Sao Paulo con un global de 3-0: victoria de 2-0 en casa y un histórico 1-0 de visitante, con gol de Jeison Medina.

La ida se jugará el 22 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se espera una multitud apoyando al cuadro ecuatoriano. La vuelta será el 29 de octubre en Brasil, en el estadio de Palmeiras, prometiendo un duelo intenso.

El gol de Jeison Medina de Liga de Quito en el Morumbí selló la clasificación a semifinales de Copa Libertadores. EFE

Todo el Ecuador apoyando a Liga de Quito

Los encuentros serán transmitidos por ESPN, y el equipo albo buscará su primera final de Copa Libertadores en años recientes, manteniendo la ilusión de toda la hinchada. La preparación, estrategia y ánimo del equipo serán claves para enfrentar al gigante brasileño.

Así llegó a la semifinal

Liga de Quito escribió otra página histórica al avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores, logrando un hito. El equipo ecuatoriano venció 0-1 al Sao Paulo en el Morumbí y selló un global de 3-0 en los cuartos de final.

Desde el inicio, los Albos se mostraron bien organizados, resistiendo los embates del local y aprovechando cada contraataque. A los 41 minutos, Jeison Medina corrió con velocidad, superó a Alan Franco y definió con precisión junto al palo izquierdo de Rafael, marcando el gol que decidió la serie.

Jugadores de LDUQ forman previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. Isaac Fontana

En el segundo tiempo, Sao Paulo presionó sin éxito; un fuera de lugar de Luciano y un choque con el portero Valle anularon sus intentos. La estrategia ecuatoriana, ordenada y valiente, resultó inquebrantable ante la ofensiva brasileña, asegurando el pase a la siguiente fase donde enfrentará al Palmeiras.

