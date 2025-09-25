Liga de Quito alcanza los 10 millones de dólares en premios y busca récord histórico

Liga de Quito hace historia en la Libertadores y asegura 10 millones en premios

Aficionados de LDUQ celebran al ganar un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo.

El 25 de septiembre de 2025 quedará grabado en la memoria de los hinchas de Liga de Quito como una fecha histórica. En una noche donde la garra y el corazón ecuatoriano se impusieron, los Albos escribieron un capítulo inolvidable en la Copa Libertadores: dejaron en el camino a Sao Paulo con un sólido 1-0 en Brasil, consolidando un global de 3-0 y asegurando su lugar en las semifinales del torneo continental.

Pero la hazaña no se mide solo en goles. La campaña de Liga de Quito en la Libertadores 2025 ha dejado cifras que reflejan el crecimiento económico del club. Desde su clasificación a la fase de grupos, los Albos recibieron un premio de $3 millones, demostrando que su participación ya tenía un impacto financiero relevante.

El gol de Jeison Medina de Liga de Quito en el Morumbí selló la clasificación a semifinales de Copa Libertadores. EFE

Más premios por partidos ganados

En la etapa de grupos, los triunfos ante Deportivo Táchira (2-0 y 3-2) y Central Córdoba (3-0) generaron ingresos adicionales de USD 990.000, un claro ejemplo de cómo el rendimiento deportivo se traduce en estabilidad económica.

El avance a los octavos de final significó USD 1.250.000, mientras que la eliminación de Botafogo en cuartos sumó USD 2.030.000, combinando los premios por avanzar y por victorias clave.

El enfrentamiento con Sao Paulo, tanto en Quito como en Brasil, reportó USD 660.000, y la clasificación a semifinales aseguró un ingreso de USD 2.300.000. En total, la Libertadores ha dejado al club USD 10.230.000, reflejando no solo la calidad de su plantilla, sino también la importancia del torneo como motor económico para los clubes sudamericanos.

Jugadores de LDUQ forman previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. Isaac Fontana

La gloria deportiva y la estabilidad institucional caminan de la mano, y los Albos sueñan con la final, donde el campeón se llevará 24 millones y el subcampeón 7 millones, cifras halagadoras para el club.

