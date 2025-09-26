Expreso
miller bolaños
Miller Bolaños es uno de los capitanes de Guayaquil City.cortesia

Independiente Juniors vs Guayaquil City EN VIVO: horarios definidos y previa

Guayaquil City busca acercarse a su ascenso a la primera categoría del fútbol ecuatoriano frente a Independiente Juniors

El cuadro 'ciudadano' se encuentra puntero en el hexagonal de ascenso de la LigaPro Serie B y busca aumentar su ventaja frente a sus perseguidores este viernes 26 de septiembre en el estadio Chubb Arena, donde hará de local el Independiente Juniors, equipo filial de Independiente del Valle.

Pese a no poder ascender por ser una filial de un equipo de LigaPro, Independiente Juniors ha logrado mantenerse siempre en los primeros puestos de la serie B, siendo una piedra en el zapato para cualquier equipo que busque hacerse un espacio en la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano.

Lee también: Liga de Quito alcanza los 10 millones de dólares en premios y busca récord histórico

Guayaquil City, en cambio, quiere volver a LigaPro, donde ya supo mantenerse durante 9 temporadas, ascendiendo el 2015 con el nombre de River Plate Ecuador. En el 2017 pasaron a llamarse Guayaquil City, equipo que terminó descendiendo en la temporada 2023, aunque ahora parece que los 'citadinos' están muy cerca de volver a la 'división de honor' del Ecuador.

guayaquil city 2025
Jugadores de Guayaquil City celebrando un gol.Cortesía

¿A qué hora se juega el Independiente Juniors vs Guayaquil City y dónde verlo?

El partido se jugará este viernes 26 de septiembre a las 15:30 en el estadio Chubb Arena, y se podrá ver por El Canal Del Futbol para suscriptores.

