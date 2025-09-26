Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 26 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 26 de septiembre

Para este viernes 26 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 26 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 7 Girona vs. Espanyol DSPORTS 610 1610
viernes 26 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 6 Estrasburgo vs. Olympique Marsella ESPN 3 623 1623
viernes 26 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - Octavos de Final Cuenca Jrs. vs. La Cantera DSPORTS 610 1610
viernes 26 18:30 hs. BÁSQUET WNBA - Semifinal -   Juego 3 Equipos a confirmar ESPN 4 NO 1624
viernes 26 20:30 hs. BÁSQUET WNBA - Semifinal -   Juego 3 Equipos a confirmar ESPN 4 NO 1624
viernes 26 13:30 hs. RUGBY Premiership Rugby Harlequins vs. Bath ESPN 4 NO 1624
viernes 26 20:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Japón Clasificación ESPN 3 623 1623
viernes 26 21:00 hs. BOXEO Boxeo Jonathan Rojas vs. Ray Rojas ESPN 2 622 1622
viernes 26 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 126 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 26 15:00 hs. MMA PFL Europa Nantes DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 26 01:00 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Hombres - Junior Road Race DSPORTS + 613 1613
viernes 26 04:45 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Hombres - U23 Road Race DSPORTS + 613 1613
viernes 26 10:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Viena: Round 1 DSPORTS + 613 1613
viernes 26 13:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Viena: Round 2 DSPORTS + 613 1613
viernes 26 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 26 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 26 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 26 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 26 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
viernes 26 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
viernes 26 20:00 hs. PROGRAMAS Magazone Sudamericana DSPORTS 610 1610
viernes 26 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Damián Larco deja la dirección del SRI de Ecuador

  2. Gana tu casa propia: Ecuabet lanza el sorteo del año

  3. Directv: Agenda deportiva para el viernes 26 de septiembre

  4. Paro nacional Ecuador: así está Quito en el quinto día de protestas

  5. Organizaciones de Cuenca rechazan anuncio presidencial sobre Loma Larga

LO MÁS VISTO

  1. Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Rafael Correa exige la expulsión de dos alcaldes de la RC5 por apoyar a Noboa

  4. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  5. Aguiñaga se deslinda de procesos del Municipio de Guayaquil en fiestas octubrinas

Te recomendamos