Directv: Agenda deportiva para el viernes 26 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 26 de septiembre
Para este viernes 26 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 26
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 7
|Girona
|vs.
|Espanyol
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 6
|Estrasburgo
|vs.
|Olympique Marsella
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 26
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Octavos de Final
|Cuenca Jrs.
|vs.
|La Cantera
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|18:30 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Semifinal - Juego 3
|Equipos a confirmar
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 26
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Semifinal - Juego 3
|Equipos a confirmar
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 26
|✓
|13:30 hs.
|RUGBY
|Premiership Rugby
|Harlequins
|vs.
|Bath
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 26
|✓
|20:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Japón
|Clasificación
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 26
|✓
|21:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Jonathan Rojas
|vs.
|Ray Rojas
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 26
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 126
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 26
|✓
|15:00 hs.
|MMA
|PFL Europa
|Nantes
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 26
|✓
|01:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Hombres - Junior Road Race
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 26
|✓
|04:45 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Hombres - U23 Road Race
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 26
|✓
|10:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Viena: Round 1
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 26
|✓
|13:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Viena: Round 2
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 26
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|viernes 26
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|viernes 26
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Magazone Sudamericana
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610