Mensaje de Liga de Quito causó indignación en un equipo de Uruguay: ¿qué pasó?

Liga de Quito festejó su clasificación a semifinales en la cancha de Sao Paulo con un polémico posteo

Liga de Quito y Nacional de Uruguay tuvieron un cruce por un posteo que el equipo ecuatoriano compartió tras eliminar a Sao Paulo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, la noche del jueves 25 de septiembre.

Lo que estaba pensado como una celebración deportiva desató críticas y un enérgico rechazo del club uruguayo, que considera que se tocó un “tema muy doloroso” al recordar un episodio trágico del pasado: la muerte del entonces jugador de Nacional, Juan Izquierdo, ocurrida tras un padecimiento de salud en el estadio Morumbí en agosto de 2024.

El mensaje fue publicado por Liga de Quito poco después del triunfo en Brasil sobre el cuadro paulista. Incluía una foto del estadio Morumbí con el marcador final (1-0) y la frase “Definitivamente el Morumbí sí te mata”.

La publicación resonó con fuerza, dadas las connotaciones simbólicas, cuando se alude a “matar” en el ámbito deportivo se usa como metáfora de vencer, de imponerse con contundencia, pero en este caso tocó una herida abierta para los uruguayos: la muerte de Juan Izquierdo, jugador del club Nacional que sufrió un mal súbito en pleno partido en aquel escenario brasileño.

El posteo generó reacciones inmediatas de hinchas y usuarios. Muchos recordaron que, apenas un año atrás, el zaguero uruguayo fue internado tras un incidente de salud en ese mismo estadio, y más tarde falleció.

Al ver los comentarios negativos de parte de los hinchas del conjunto uruguayo, Liga de Quito decidió eliminar la publicación que había permanecido activa hasta la mañana del viernes 26 de septiembre.

La molestia de Nacional

El club Nacional no se quedó al margen. Emitió un comunicado formal en el que reclamó el retiro del mensaje y manifestó su “rechazo enfático”. En su misiva, sostuvo que “mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para Sao Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”.

📌 Comunicado del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/Yeu2AEmxhY — Nacional (@Nacional) September 26, 2025

Además, expresó su preocupación porque este tipo de publicaciones “atentan contra el trabajo conjunto que realizan todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”.

