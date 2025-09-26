Richard Carapaz está listo para liderar a Ecuador en Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Richard Carapaz ya entrena en Ruanda junto a sus compañeros de la selección de Ecuador. Va por el maillot arcoíris en Ruanda

Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020 y ganador del Giro de Italia en 2019, será el líder del equipo de Ecuador en el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025, que se celebra desde el 21 de septiembre y que el domingo 28 de septiembre tendrá la prueba de ruta élite.

La cita mundialista en África tendrá un valor simbólico y deportivo especial, ya que será la primera vez que Ruanda acoja un Mundial de Ruta. El recorrido de la prueba reina está diseñado para escaladores y corredores de gran resistencia, lo que abre un escenario favorable para la Locomotora del Carchi, quien históricamente se ha desempeñado con brillantez en terrenos montañosos.

Carapaz contará con el apoyo de Jonathan Caicedo y Martín López, con quienes ya se encuentra entrenando en Ruanda. Jhonatan Narváez, quien era el cuarto integrante de la delegación tricolor, prefirió no ser parte de la competencia argumentando que no se acopla a sus condiciones.

La prueba de ruta élite masculina contará con un trazado de aproximadamente 270 kilómetros con salida y llegada en Kigali, la capital ruandesa. La primera parte del recorrido alternará tramos de falso llano con carreteras estrechas y onduladas, pero la verdadera exigencia se concentrará en los circuitos finales dentro de la ciudad.

Kigali es conocida como la 'ciudad de las mil colinas', y el Mundial 2025 aprovechará esa topografía. El circuito incluye ascensos cortos, pero explosivos, con rampas que superan el 10% de inclinación, similares a los 'muros' que suelen definir clásicas como la Flecha Valona o el Giro de Lombardía. Además, la altitud de Kigali, a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, añadirá un componente extra de dificultad para los ciclistas que no están acostumbrados a competir en estas condiciones.

Para Carapaz, acostumbrado a entrenar y competir en la altura la Sierra de Ecuador, el terreno no es una amenaza, sino una oportunidad. Su resistencia, su capacidad de leer la carrera y su experiencia lo convierten en una carta fuerte para soñar con un resultado histórico.

En busca de una nueva corona

Richard Carapaz comandará a Ecuador a la cita mundial que se realizará en Ruanda. ARCHIVO

Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 tras terminar en el podio del Tour de Luxemburgo 2025, donde demostró que está llegando a su mejor nivel tras pasar más de tres meses sin competencias, tras el Giro de Italia, debido a una infección gastrointestinal.

El ciclista ecuatoriano apunta a dar el golpe y ganar el maillot arcoíris, de los pocos que le faltan e su palmarés en el que destacan el de campeón olímpico, ganador del Giro de Italia, y también portador de los maillots del Tour de Francia y de la Vuelta a España.

