Barcelona SC y Rescalvo | Un tormento en el Monumental: puntos perdidos y autocrítica

Jugar en el estadio Monumental ya no es garantía de alegría para los hinchas de Barcelona SC. De los 15 partidos disputados en Guayaquil, en 9 encuentros los aficionados han salido con frustración, acumulando 23 puntos perdidos: 5 derrotas, 4 empates y apenas 6 victorias. La primera etapa dejó en evidencia que el escenario local se ha convertido en un dolor de cabeza.

El cierre de esta fase mostró con claridad el problema. En la fecha 30, Barcelona igualó 1-1 con Aucas, dejando escapar puntos clave. Ismael Rescalvo, técnico del equipo, fue honesto en sus declaraciones: “No estamos a la altura de Barcelona SC, sobre todo a nivel de puntos”. La sinceridad del estratega refleja la preocupación que sienten los hinchas.

En el estadio Monumental, Barcelona jugó contra Aucas en la fecha 30 de la LigaPro. Miguel Canales / Expreso

Siente impotencia por los puntos partidos

Sobre el empate frente a Aucas, el entrenador profundizó: “Estamos decepcionados de perder dos puntos que eran muy importantes, los dejamos escapar. Hicimos lo más difícil que era abrir el partido y no pudimos resolverlo”.

Y añadió, poniéndose al nivel de la afición: “Sentimos impotencia de ver que el equipo hizo cosas, sobre todo como local, pero que no estamos a la altura de lo que representamos, sobre todo a nivel puntos”.

La falta de definición sigue siendo un problema en casa: “Nos cuesta hacer goles en casa. No pudimos romper ese bloque bajo del rival y nos faltó claridad para definir mejor las opciones de gol. Cuando el resultado no está a favor es cuando debemos estar más tranquilos y saber jugar mejor con eso”, explicó Rescalvo.

Este fin de semana, Barcelona tendrá un desafío vital: enfrentará a Independiente del Valle en el primer partido del hexagonal por el título en el Monumental. La presión será enorme y los fanáticos esperan que el equipo traduzca el esfuerzo en triunfos y deje atrás la frustración de la primera etapa.

